هذا المحتوى تم نشره يوم 08 مايو, 2019 07:38 ص

الدخان يتصاعد من مبنى في كابول خلال هجوم لطالبان على منظمة غير حكومية، الأربعاء 8 ايار/مايو 2019

أعلنت حركة طالبان الأربعاء أنها تشن هجوما ما زال جاريا في وسط كابول على المنظمة غير الحكومية "كاونتربارت انترناشونال"، أسفر حتى الآن عن سقوط تسعة جرحى على الأقل.

وكان انفجار قوي هز قبيل الظهر (07,30 ت غ ) وسط مدينة كابول وحددت الشرطة موقعه أولا في منطقة تضم العديد من المحلات التجارية ومقار منظمات غير حكومية ومبنى للأمم المتحدة.

وسمع صحافيون من وكالة فرانس برس دوي الانفجار الذي لم يعرف ما إذا كان ناجما عن تفجير انتحاري أو سيارة مفخخة، وشاهدوا دخانا يرتفع فوق العاصمة الأفغانية.

وقال نصرت رحيمي الناطق باسم وزارة الداخلية الأفغانية إن الانفجار وقع أمام مباني المنظمة غير الحكومية "كاونتربارت انترناشونال" المجاورة لمكتب النائب العام، موضحا أن تبادلا لإطلاق النار يجري حاليا.

وتبنت طالبان الهجوم. وكتب الناطق باسم الحركة ذبيح الله مجاهد في تغريدة على تويتر أن الهجوم يهدف إلى ضرب "كاونتربارت انترناشونال"، مؤكدا أن هذه المنظمة غير الحكومية متورطة في نشاطات "مضرة" وأنها مرتبطة بالوكالة الأميركية لمساعدات التنمية الدولية (يو اس ايد).

وأوضح ذبيح الله مجاهد في تغريدة ثانية أن "كاونتربارت تنفذ برنامجا خطيرا يحمل اسم +اينجل+ يهدف إلى تشجيع الاختلاط بين النساء والرجال".

وتقول المنظمة غير الحكومية التي أسستها في 1965 الممثلة الاسترالية بيتي براينت سيلفرستين وكاهن من الرهبنة المريمية، ولها نشاطات في جميع أنحاء العالم، أنها تطبق في أفغانستان منذ 2005 برامج دعم للمجتمع المدني.

وقال وحيد الله مايار الناطق باسم وزارة الصحة الأفغانية في بيان إن تسعة جرحى نقلوا إلى مستشفيات في كابول.

وأكد قسم الحالات الطارئة في مستشفى كابول في تغريدة على تويتر أنه يعالج 15 جريحا.

لكن هذه الأرقام موقتة.

- "دوي انفجار كبير" -

أكدت وزارة الداخلية الأفغانية أنها أنقذت "150 موظفا في كاونتربارت" وعثرت في المكان على سيارة مفخخة تنوي تفجيرها عن بعد، بعد ضمان أمن المنطقة.

وتشهد العاصمة الأفغانية ازدحاما شديدا في حركة السير.

وقال أكبر خان شحادات وهو مدع كان في مكتبه عند وقوع الانفجار، لفرانس برس "كنت في مكتبي عندما سمعت دوي انفجار كبير، زجاج كل النوافذ تحطم". وأضاف "خرجنا جريا من المبنى وسمعت عيارات نارية ودوي انفجارات قنابل يدوية في مكان قريب".

من جهتها، أوضحت زارمينا عاملة التنظيف في مكتب المدعي العام لفرانس برس "كنا داخل المبنى عندما وقع دوي كبير ومن النافذة رأيت حريقا في مبنى ملاصق"، مؤكدة أن الانفجار لم يستهدف المبنى الذي تعمل فيه.

يأتي هذا الهجوم فيما يواصل ممثلون عن الولايات المتحدة وطالبان محادثات في قطر بهدف انهاء نزاع مستمر منذ نحو 18 عاما. وتتعثر المفاوضات بمسألة وضع جدول زمني لانسحاب القوّات الأميركيّة من أفغانستان.

وكان الرئيس الأفغاني أشرف غني الذي لا تشارك حكومته في المفاوضات، دعا في خطاب بعد اجتماع "المجلس الكبير" (اللويا جيرغا) بمشاركة آلاف المندوبين من جميع أنحاء البلاد، الأسبوع الماضي طالبان إلى وقف لإطلاق النار في أول أيام شهر رمضان.

وقد جدد هذه الدعوة الإثنين في تسجيل فيديو مع بداية رمضان.

لكن المعارك مستمرة في البلاد.

وتبنت حركة طالبان الأحد الهجوم الذي استهدف مركزا للشرطة في ولاية بشمال البلاد وأدى إلى مقتل 13 شرطيا على الأقل وجرح 55 شخصا بينهم عدد من المدنيين.

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