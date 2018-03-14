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هذا المحتوى تم نشره يوم 14 مارس, 2018 06:30 م 14 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:30

اعلن مسؤولون باكستانيون مقتل تسعة اشخاص على الاقل واصابة 20 آخرين بجروح مساء الاربعاء في تفجير نفذه انتحاري يقود دراجة نارية امام نقطة تفتيش للشرطة في لاهور ثاني كبرى مدن باكستان.

ووقع الانفجار مساء في راويند في ضواحي لاهور قرب مسجد كان يستضيف تجمعا دينيا من حوالي 60 الف شخص.

وقال حيدر اشرف من شرطة لاهور للصحافيين "قتل تسعة اشخاص على الاقل هم خمسة رجال شرطة واربعة مدنيين، والظروف المحيطة تدل على انه هجوم انتحاري".

واكد هذه الحصيلة شهيد وحيد المسؤول المحلي في ولاية البنجاب وعاصمتها لاهور، مشيرا الى ان الهدف كان نقطة تفتيش امنية. واضاف "اصيب اكثر من 20 شخصا بجروح ونقلوا الى المستشفيات".

وتبنت الهجوم "حركة طالبان باكستان" الجهادية المحظورة وذلك في بيان تلقت فرانس برس نسخة منه، وضمّنته تهديدا بشن مزيد من الهجمات على الشرطة ردا على مقتل اشخاص "مرتبطين" بالجهاديين في البنجاب.

وعرضت وزارة الخارجية الاميركية في مطلع آذار/مارس الجاري جائزة قدرها 5 ملايين دولار لمن يساعد في تحديد مكان "مولانا فضل الله" زعيم هذه الجماعة التي ارتبطت بالعديد من التفجيرات الدامية في باكستان اضافة الى محاولة تفجير في ساحة تايمز سكوير في نيويورك.

وبحسب المسؤولين الاميركيين فان حركة طالبان باكستان التي اظهرت ارتباطا وثيقا بالقاعدة هي من قامت بتدريب فيصل شهزاد الذي قام بمحاولة فاشلة لتفجير سيارة مفخخة في تايمز سكوير في ايار/مايو 2010.

والجماعة كانت ايضا وراء مجزرة اودت بحياة 150 شخصا في احدى مدارس بيشاور في كانون الاول/ديسمبر 2014، وعملية اطلاق النار في تشرين الاول/اكتوبر 2012 على حاملة جائزة نوبل ملالا يوسفزاي.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب