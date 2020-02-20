هذا المحتوى تم نشره يوم 20 فبراير, 2020 05:58 ص

محقق من الشرطة أمام مقهى ميدنايت في وسط هاناو حيث وقع اطلاق النار في 19 شباط/فبراير 2020.

نددت المستشارة الألمانية انغيلا ميركل الخميس ب"سم" العنصرية بعد ساعات على مقتل تسعة أشخاص بينهم العديد من أصل كردي، برصاص ألماني لديه دوافع "كراهية الأجانب" في عمليتي إطلاق نار في مقهيين للشيشة في مدينة هاناو قرب فرانكفورت.

وقالت ميركل للصحافيين "العنصرية سم، الكراهية سم وهذا السم موجود في مجتمعنا وعليه تقع المسؤولية في الكثير من الجرائم" مشيرة الى سلسلة جرائم واعتداءات ارتكبها نازيون جدد في سنوات الالفين وقتل سياسي مؤيد للهجرة في حزيران/يونيو ثم الهجوم على كنيس أوقع قتيلين في تشرين الاول/اكتوبر.

في وقت سابق قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير انه يقف الى "جانب كل الاشخاص المهددين بالحقد العنصري" معبرا عن هوله أمام "العنف الإرهابي في هاناو".

وقال وزير الداخلية في المقاطعة بيتر بوث إن مطلق النار المحتمل الذي عرفت عنه وسائل الإعلام الألمانية باسم توبياس.آر وهو ألماني يبلغ من العمر 43 عاما عثر عليه ميتا صباح الخميس في شقته الى جانب جثة والدته، مشيرا الى "دافع كره أجانب".

ومساء الأربعاء، استُهدف مقهى "ميدنايت" للشيشة في وسط مدينة هاناو التي تعدّ نحو 100 ألف نسمة وتبعد 20 كيلومتراً عن فرانكفورت، قبل أن ينتقل مطلق النار على متن سيارة إلى مقهى "أرينا بار" في كورت-شوماخر بلاتز في حي كيسيلشتات.

وذكرت تقارير أن المهاجم دخل المقهى الثاني وأطلق النار على من كانوا في ركن المدخنين فقتل خمسة بينهم امرأة وفق صحيفة بيلد التي أضافت أن القتلى من أصول كردية.

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية د.ب.أ عن ابن صاحب المقهى قوله "الضحايا أشخاص نعرفهم منذ سنوات". وقال إن اثنين من موظفي المقهى في عداد القتلى، مضيفا بأنه لم يكن هو ولا والده موجودين في المقهى وقت الهجوم. وقال "إنها صدمة للجميع".

وارتفعت حصيلة الضحايا من ثمانية قتلى في البداية إلى تسعة إثر وفاة شخص متأثراً بجروحه.

وتولت النيابة العامة المكلفة خصوصا شؤون مكافحة الإرهاب الخميس التحقيق مؤكدة انها تملك "عناصر تدعم فرضية دافع كره الأجانب" كما قال ناطق لوكالة فرانس برس.

بين القتلى "عدة ضحايا من أصل كردي" كما أعلنت كونفدرالية مجموعات كردستان في المانيا متهمة القادة الالمان "بعدم مكافحة ارهاب اليمين المتطرف بشكل حازم".

بحسب مصادر قريبة من التحقيق، عُثر على رسالة اعترافات ومقطع فيديو. وقال الخبير في شؤون الإرهاب في جامعة كينغز كوليدج في لندن بيتر نيومان إن الرسالة مؤلفة من "24 صفحة" وتعكس "كراهية للأجانب ولغير البيض".

وكتب نيومان على تويتر أن كاتب الرسالة "يدعو إلى إبادة دول عدة في شمال إفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى" مستخدماً "مصطلحات تدعو صراحة لتحسين النسل، مؤكداً أن العلم يُثبت أن بعض الأعراق متفوقة".

ويقول المشتبه به إنه كان "كل حياته مراقب من جانب أجهزة الاستخبارات" ويصف نفسه بأنه "عازب غير طوعي" و"يعترف بأنه لم تكن لديه أبداً علاقة مع امرأة"، وفق نيومان.

- "يوم أسود"-

عثر المحققون أيضا على سيارة المشتبه به التي كانت تحتوي على ذخائر، وفق وسائل إعلام محلية أضافت أنه كان يحمل رخصة صيد.

وتجمع حوالى عشرة أشخاص الخميس أمام موقعي اطلاق النار. وقال أحمد وهو من سكان الحي منذ 30 عاما لوكالة فرانس برس "أعرف جيدا الأشخاص الذين كانوا في المقهى. ما حصل ليس أمرا طبيعيا، كان يمكن أن أكون مكانهم".

وقالت امرأة أخرى "لا أفهم الامر، لم يكن لدينا مشاكل عنصرية هنا".

في بروكسل عبر العديد من القادة عن تضامنهم مع انغيلا ميركل قبل افتتاح القمة الأوروبية.

وقال الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون انه "يقف الى جانب" المستشارة فيما عبرت رئيسة المفوضية الأوروبية الألمانية اورسولا فون دير لايين عن "صدمتها ازاء المأساة".

تحدثت جمعية "ديتيب" أبرز منظمة للجالية التركية المسلمة في ألمانيا، في بيان عن "يوم أسود في تاريخ ألمانيا" وطالبت بحماية إضافية لافراد هذه الجالية الذين "لم يعودوا يشعروا بأمان".

من المقرر تنظيم عدة تجمعات دعم للضحايا مساء في هاناو وبرلين أمام بوابة براندنبورغ.

ويثير تهديد اليمين المتطرف قلقا متزايدا لدى السلطات الألمانية لا سيما منذ قتل سياسي ألماني مؤيد للمهاجرين عضو من حزب ميركل في حزيران/يونيو الماضي.

والجمعة ألقت السلطات القبض على 12 عضواً في جماعة يمينية متطرفة، وذلك في إطار تحقيق واسع النطاق لمكافحة الإرهاب. وأوقفت السلطات هؤلاء الأفراد بشبهة التخطيط لشنّ هجمات واسعة النطاق على مساجد في البلاد.

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