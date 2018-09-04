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هذا المحتوى تم نشره يوم 05 سبتمبر, 2018 01:45 ص 05 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 01:45

امرأة تتّقي المطر في طوكيو في 28 تموز/يوليو قبيل وصول إعصار. (afp_tickers)