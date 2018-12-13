تسعة قتلى و47 جريحا في حادث قطار في العاصمة التركية (حصيلة جديدة) 

هذا المحتوى تم نشره يوم 13 ديسمبر, 2018 05:46 ص

حادث قطار بالقرب من أنقرة في 13 كانون الأول/ديسمبر 2018

قتل تسعة أشخاص على الأقل وجرح 47 آخرون في حادث قطار سريع وقع في وقت مبكر الخميس في العاصمة التركية أنقرة، حسب حصيلة جديدة أعلنها وزير النقل التركي.

وكانت حصيلة سابقة تحدثت عن سقوط سبعة قتلى في الحادث الذي وقع بالقرب من العاصمة التركية عندما اصطدم قطار في رحلة بين أنقرة وقونية (وسط) بقاطرة كانت تقوم بكشف روتيني على سكك الحديد.

وقال وزير النقل التركي جاهد طورهان للصحافيين في مكان الحادث إن الاصطدام أدى إلى سقوط تسعة قتلى بينهم ستة ركاب وثلاثة عمال. وجرح 47 شخصا آخرين.

وذكر مكتب محافظ أنقرة أن سائق القطار بين القتلى.

ووقع الحادث في منطقة يني محله في غرب العاصمة. وقد سقط جسر صغير فوق القطار الذي سحقت واحدة من عرباته بالكامل، كما ذكرت صحافية من وكالة فرانس برس.

وأفادت وسائل الإعلام التركية أن القطار كان يقل أكثر من مئتي راكب موضحة أن الحادث وقع بعد دقائق فقط على مغادرة محطة القطارات في أنقرة.

وشاهدت مراسلة وكالة فرانس برس فرق إنقاذ تعمل حول عربات بيضاء وزرقاء يغطيها حطام.

ويقوم منقذون من جمعية الهلال الأحمر التركي بتوزيع أغطية وحساء على الناجين الذين تم تجميعهم في جزء من طريق أغلق أمام السيارات.

وقال محافظ أنقرة واصب شاهين إن تحقيقا يجري لتحديد أسباب الحادث.

راض/اا/نور

Neuer Inhalt Horizontal Line

The citizens' meeting المؤتمرات البلدية في ربوع سويسرا

subscription form قسيمة اشتراك في النشرة الإخبارية اشترك في نشرتنا الإخبارية المجانية للحصول بانتظام على أهم منشوراتنا في صندوق بريدك