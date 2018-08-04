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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 أغسطس, 2018 07:37 م 04 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 19:37

صورة وزعتها يونيسف في 13 ايار/مايو 2018 لعاملين في مجال الصحة يعالجون مرضى إيبولا في مستشفى بيكورو بجمهورية الكونغو الديموقراطية (afp_tickers)