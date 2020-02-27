هذا المحتوى تم نشره يوم 27 فبراير, 2020 09:35 ص

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في 4 شباط/فبراير 2020

طلبت تسع دول من أصل 15 في مجلس الأمن الدولي الأربعاء من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش القيام بمزيد من الخطوات للتوصل إلى وقف لاطلاق النار في محافظة إدلب في سوريا بحسب دبلوماسيين.

وتم تقديم هذا الطلب خلال اجتماع دام ساعة مع غوتيريش. وقال الأخير انه يبذل أصلا جهودا كبيرة في الكواليس من دون الإعلان عن ذلك بحسب المصادر نفسها.

والدول المشاركة في اللقاء هي بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا وبلجيكا واستونيا وتونس والنيجر وجمهورية الدومينيكان.

وأعلن دبلوماسيون أن هذه الدول طلبت من الأمين العام "المساهمة أكثر" كما موفده الخاص إلى سوريا غير بيدرسن الذي "لديه رؤية ضيقة لتفويضه" وهو قادر على اتخاذ خطوات أكبر للتوصل إلى وقف لاطلاق النار واحترام القانون الانساني الدولي.

وردا على سؤال لفرانس برس أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك اللقاء مع الدول التسع مؤكدا أن الأمين العام "يعمل دون كل" مع أطراف النزاع. وأوضح المتحدث أن "هناك هدفين واضحين : وقف المجازر ونقل المساعدات الإنسانية".

ومطلع الأسبوع التقى غوتيريش في جنيف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي رفض الثلاثاء الدعوة الى وقف اطلاق النار في منطقة إدلب معتبرا أنه "استسلام أمام الإرهابيين".

وتحاول دمشق المدعومة من الطيران الروسي منذ مطلع كانون الأول/ديسمبر استعادة السيطرة على هذه المنطقة التي فر منها 900 ألف شخص. ولم تشهد سوريا الغارقة في حرب منذ 2011 مثل هذا النزوح الكبير خلال فترة قصيرة.

وبعد 14 فيتو من قبل روسيا مدعومة من الصين يبقى مجلس الأمن منقسما ومشلولا في ملف سوريا. وقال دبلوماسي طلب عدم كشف هويته "الجميع محبط" لما يحصل في سوريا تبريرا لمواقف غوتيريش والدول التي طلبت أن تجتمع معه.

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