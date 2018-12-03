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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 ديسمبر, 2018 04:04 م 03 ديسمبر 2018 - آخر تحديث - 16:04

معارضو بريكست يتظاهرون امام البرلمان في وسط لندن في 22 تشرين الثاني/نوفمبر 2018

سلم ناشطون يؤيدون تنظيم استفتاء ثان حول بريكست بينهم نواب من كافة الأحزاب السياسية الإثنين مذكرة بهذا الصدد "تحمل أكثر من مليون توقيع" إلى مقر رئاسة الوزراء البريطانية.

وقالت النائبة جاستن غرينينغ لفرانس برس "نريد التحقق من أن يكون للبريطانيين كلمتهم حول الخيارات التي باتت أمامنا".

ويستبعد حزب المحافظين الذي تنتمي إليه خيار تنظيم استفتاء ثان لأن زعيمته رئيسة الوزراء تيريزا ماي تدافع بقوة عن إتفاق الطلاق الذي تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي لأشهر.

وسيعرض الاتفاق في 11 كانون الأول/ديسمبر على البرلمان لكنه يثير معارضة مؤيدي بريكست ومعارضيه على حد سواء.

والحملة لتنظيم استفتاء ثان إنضم إليها في الأشهر الأخيرة أنصار لليمين واليسار على حد سواء. وقام الإثنين بتسليم المذكرة زعيم الليبراليين الديموقراطيين فينس كايبل وزعيمة حزب الخضر كارولين لوكاس والنائب العمالي شوكا اومونا وجاستن غرينينغ.

وغرد اومونا "إن كنتم صوتم من أجل البقاء أو الخروج من الاتحاد الأوروبي (خلال استفتاء حزيران/يونيو 2016 حول بريكست) فإن أحدا منكم لم يصوت من أجل هذه الفوضى".

وقال إنه "أكثر إيجابية وثقة من أي وقت مضى".

وتجمع حوالى مئة من معارضي بريكست قرب 10 داونينغ ستريت. وأعلن غلينيس رامبلي (74 عاما) لفرانس برس "أنا هنا من أجل أحفادي". وأضاف "من غير العادل أن يحرم شباب هذا البلد من الفرص التي يقدمها الاتحاد الأوروبي" مؤكدا أنه يتظاهر كل يوم سبت منذ أشهر.

في الأثناء تظاهرت قرب مجلس العموم مجموعة مؤيدة لبريكست على مسافة قريبة من معارضي الخروج من الاتحاد الذين لوحوا بأعلام أوروبية.

وقال هاري تود لفرانس برس "على النواب ان يصغوا إلى أصوات الأشخاص ال17,5 مليونا الذين صوتوا للخروج من الاتحاد الأوروبي".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب