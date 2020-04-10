هذا المحتوى تم نشره يوم 10 أبريل, 2020 04:37 م

صورة من الأرشيف للرئيس التشادي إدريس ديبي، 18 كانون الأول/ديسمبر 2019.

أعلن الرئيس التشادي ادريس ديبي خلال تقرير بثّه التلفزيون الحكومي الجمعة، أن جيش بلاده المنخرط في الحرب ضد الجهاديين بمنقطة الساحل الافريقي وحول بحيرة تشاد، سيوقف المشاركة في العمليات العسكرية خارج حدود البلاد.

وقال ديبي أمام كاميرا التلفزيون الحكومي "يموت جنودنا من أجل بحيرة تشاد والساحل. اعتبارا من اليوم، لن يشارك أي جندي تشادي في عملية عسكرية خارج تشاد".

وجاء تصريح الرئيس من باغاسولا التي أسس فيها قبل عشرة أيام مركز قيادة لعملية "غضب بوما" ضد جهاديي بوكو حرام في بحيرة تشاد.

ونشر الجيش التشادي يوم 31 آذار/مارس، وأعلن الأربعاء إنهاءه العملية التي أدت إلى طرد الجهاديين من أراضي البلاد، وقال إنه وصل إلى داخل أراضي النيجر ونيجيريا المجاورتين.

وأكد الجيش التشادي قتل ألف جهادي مقابل خسارة 52 عنصراً.

وأطلق الرئيس إدريس ديبي العملية ردا على الهجوم الدامي ضد الجيش التشادي يوم 23 آذار/مارس في شبه جزيرة بوما.

وقتل في الهجوم حوالي 100 عسكري خلال 24 ساعة، ما يمثل أكبر خسارة في تاريخ الجيش التشادي.

وأعلم ديبي الخميس النيجر والتشاد بأن قواته ستغادر المواقع التي طردت منها الجهاديين يوم 22 نيسان/ابريل، سواء تمركزت فيها قوات البلدين أم لا.

وينشط الجيش التشادي الذي يعتبر أحد أكثر الجيوش فعالية في المنطقة، إلى جانب القوة المشتركة المشكلة عام 2015 مع الدول الثلاث الأخرى المطلة على البحيرة (نيجيريا، الكاميرون والنيجر).

ويعمل الجيش التشادي أيضا ضمن تحالف دول الساحل الخمس ضد الجهاديين الذين يستهدفون مالي والنيجر وبوركينا فاسو، ويعتبر بناء على ذلك حليفا مهما لعملية برخان الفرنسية في المنطقة.

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