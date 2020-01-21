هذا المحتوى تم نشره يوم 21 يناير, 2020 07:59 م

الرئيس اللبناني ميشال عون مستقبلا رئيس الوزراء الجديد حسان دياب في قصر بعبدا في 21 كانون الثاني/يناير 2020

أعلنت مساء الثلاثاء الحكومة اللبنانية الجديدة برئاسة حسان دياب، وهي مؤلفة من عشرين وزيرا يتولون مسؤوليات وزارية للمرة الأولى.

وقال رئيس الحكومة الجديد بعد صدور المرسوم الرئاسي بتشكيل الحكومة للصحافيين الذين تجمعوا في القصر الجمهوري "أحيي الانتفاضة الثورة التي دفعت نحو هذا المسار فانتصر لبنان"، مضيفا "هي حكومة تعبر عن تطلعات المعتصمين على مساحة الوطن خلال أكثر من ثلاثة أشهر من الغضب، وستعمل على تلبية مطالبهم".

وأكد دياب أن الحكومة تتألف من "تكنوقراط" و"غير حزبيين"، علما أن التقارير الإعلامية والتصريحات السياسية منذ بدأت تتسرب الأسماء المشاركة في الحكومة، تؤكد أن الوزراء محسوبون الى حد بعيد على أحزاب سياسية كبرى، وهي خصوصا التيار الوطني الحر بزعامة رئيس الجمهورية ميشال عون ورئاسة صهره جبران باسيل، وحركة أمل برئاسة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وحزب المردة برئاسة سليمان فرنجية.

وستعقد الحكومة الجديدة اجتماعها الاول غدا الاربعاء.

وقالت النائبة بولا يعقوبيان المستقلة والمتعاطفة مع الانتفاضة الشعبية في تغريدة على "تويتر" إن "الوجوه الجديدة هي كرقعة جديدة على ثوب قديم"، مضيفة أن حسان دياب "لم يلتزم بوعده بتأليف حكومة مستقلين".

وقد رفضت أحزاب عدة المشاركة في الحكومة، على رأسها تيار المستقبل برئاسة رئيس الحكومة السابق سعد الحريري وحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع.

ويشهد لبنان منذ 17 تشرين الأول/أكتوبر حراكا شعبيا غير مسبوق يطالب بإسقاط الطبقة السياسية كاملة ويتهمها بالفساد ويحملها مسؤولة انهيار الوضع الاقتصادي.

وأدت الاحتجاجات الى استقالة الحكومة السابقة.

ووقعت الأسبوع الماضي مواجهات غير مسبوقة بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة أسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.

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