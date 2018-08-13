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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 أغسطس, 2018 04:53 م 13 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 16:53

اطفال يمنيون يتظاهرون في صنعاء في 12 آب/اغسطس وهم يرفعون لافتات ويهتفون شعارات ضد الغارة الجوية التي نفذها التحالف العسكري بقيادة السعودية وقتل خلالها عشرات الأطفال في شمال اليمن

شارك آلاف اليمنيين الاثنين في تشييع جثامين ضحايا القصف الجوي الذي أصاب حافلة كانت تقل أطفالا في شمال اليمن الخميس وأوقع على الأقل 29 قتيلا من الأطفال، بحسب الصليب الأحمر.

ونقلت قناة المسيرة التلفزيونية التابعة للمتمردين الحوثيين اليمنيين مشاهد الجنازة التي جرت في صعدة، شمال اليمن.

وشارك رئيس اللجنة الثورية العليا للمتمردين محمد علي الحوثي في الجنازة. وندد ب"جريمة أميركا وحلفائها" على حد تعبيره.

وقتل 29 طفلا على الأقل تقل أعمارهم عن 15 عاما الخميس في ضربات على حافلاتهم في سوق مكتظ جدا في ضحيان -- منطقة يسيطر عليها الحوثيون --، كما ذكر بيان للجنة الدولية للصليب الأحمر. وأدخل 48 جريحا بينهم 30 طفلا إلى مستشفى تديره هذه المنظمة الدولية.

و قال "وزير" الصحة في حكومة المتمردين الحوثيين طه المتوكل للصحافيين إن "51 شخصا قتلوا بينهم 40 طفلا"، و79 جرحوا بينهم 56 طفلا.

وحملت نحو 50 سيارة جثامين القتلى إلى ساحة التشييع.

ولدى وصل الجثامين حملت النعوش التي وضعت عليها صور القتلى على الأكف، وسط نحيب الاقارب.

وخلال التشييع، هتف المشاركون بشعارات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل، ونددوا ب "جريمة ارتكبها السعوديون ضد أطفال اليمن".

ورفعت لافتات في التظاهرة تقول "أميركا تقتل أطفال اليمن".

ولم توضح قناة المسيرة عدد القتلى الذين دفنوا الاثنين.

- حرب "بشعة"-

والأثنين، أكد وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية انور قرقاش في مؤتمر صحافي عقده في دبي في الإمارات أنه لا يمكن أن تكون الحرب الا "بشعة".

وقال "للأسف هذا جزء من أي مواجهة" مشيرا الى أن "الحرب ليست أمرا يمكن أن يكون عملية نظيفة".

وتابع "أقبل ان يتم انتقاد الائتلاف بسبب بعض الحالات الإنسانية مثل جميع الاطراف".

وأعلن التحالف العسكري بقيادة السعودية الجمعة فتح تحقيق في القصف الجوي، بينما دعا مجلس الأمن الدولي الجمعة إلى إجراء تحقيق "موثوق به" و"شفّاف".

وأكد الوزير الإماراتي أن التحقيق الذي يجريه التحالف العسكري "مهم"، مشيرا أنه "في العديد من النزاعات، لم تسمح العديد من الأطراف بإجراء تحقيق مستقل او محايد".

واعتبر قرقاش أنه كان يتوجب بدلا من ذلك "دعوتنا إلى تشديد قواعد الاشتباك".

ومع إعلانه البدء بالتحقيق، تحدث التحالف الذي يشن منذ 2015 عمليات عسكرية دعما للقوات الحكومية اليمنية ضد الحوثيين عن "اضرار جانبية تعرضت لها حافلة ركاب" خلال "عملية لقوات التحالف في محافظة صعدة".

ومنذ 2014، يشهد اليمن حربًا بين المتمردين الحوثيين والقوات الحكومية تصاعدت مع تدخّل السعودية على رأس تحالف عسكري في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة المعترف بها دولياً بعدما تمكّن المتمردون من السيطرة على مناطق واسعة من البلاد بينها صنعاء ومحافظة الحُديدة.

وتتّهم السعودية إيران بدعم المتمردين الشيعة بالسلاح، لكن طهران تنفي ذلك.

وأوقعت الحرب أكثر من عشرة آلاف قتيل منذ تدخل التحالف في 2015 وتسببت بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ تهدد المجاعة ملايين اليمنيين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب