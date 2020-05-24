هذا المحتوى تم نشره يوم 24 مايو, 2020 08:39 ص

فلسطينيون يؤدون صلاة عيد الفطر في مسجد في قطاع غزة في 24 أيار/مايو 2020

اتهمت الصين الرئيس الأميركي دونالد ترامب بجرّها إلى "حرب باردة" جديدة في سياق تفشي فيروس كورونا المستجدّ الذي ارخى بظلاله على احتفال المسلمين في عدد كبير من دول العالم بعيد الفطر.

وحذّر وزير الخارجية الصيني وانغ يي الأحد من أن الصين والولايات المتحدة على "حافة حرب باردة جديدة"، مندداً بوجود "فيروس سياسي" في واشنطن.

وقال الوزير "إلى جانب الدمار الناجم عن فيروس كورونا المستجد، ينتشر فيروس سياسي في الولايات المتحدة". وأضاف "يستغل هذا الفيروس السياسي كافة الفرص لمهاجمة الصين والإساءة لسمعتها"، من دون تسمية ترامب.

وأُبلغ عن أولى الإصابات بكوفيد-19 في كانون الأول/ديسمبر في مدينة ووهان الصينية. وانتشر الفروس بعد ذلك في كافة أنحاء العالم، فأصاب 5,3 ملايين شخص وأودى بحياة أكثر من 342 ألف شخص.

ويتّهم ترامب السلطات الصينية بأنها تأخرت في تشارك المعطيات المهمة بشأن خطورة الفيروس، وبأنها لم ترغب في الكشف عن مصدره.

ورداً على ذلك، كررت الصين الأحد أنها "منفتحة" للتعاون في إطار تحقيق دولي لتحديد مصدر الفيروس على أن يكون التحقيق خالياً من أي "تدخل سياسي".

من جهتها، نفت مديرة المعهد الصيني لدراسة الفيروسات في مدينة ووهان، الذي تتهمه الولايات المتحدة بأنه مصدر الفيروس، أي مسؤولية للمختبر. وأكدت وانغ يانيي "كما كل العالم، لم نكن نعلم حتى بأن الفيروس موجود". وسألت "بالتالي كيف سيكون قد تسرّب من مختبرنا؟".

في الولايات المتحدة، الدولة التي تضمّ أكبر عدد من الإصابات (أكثر من 1,62 مليون) وأكبر عدد من الوفيات في العالم (97087 وفاة على الأقل)، تُنكّس الأعلام حتى الأحد تكريماً لضحايا المرض.

ومع قرب تجاوز عدد الوفيات عتبة المئة ألف، خصصت صحيفة "نيويورك تايمز" الأحد صفحتها الأولى لذكرى ألف ضحية، متحدثة عن حياة كل ضحية.

وكتبت الصحيفة على صفحتها الأولى التي ملأها نصّ مطبوع وكثيف "هؤلاء الألف شخص هنا يمثلون بالكاد واحدا بالمئة من المجموع. لم يكن أي شخص من بينهم مجرّد رقم".

- عيد فطر حزين -

حظر تجوّل في السعودية ومنع إقامة الصلوات الجماعية في العراق وسوريا ومصر ومنع سفر في إندونيسيا: في ظلّ هذه التدابير احتفل المسلمون في عدد من دول العالم بعيد الفطر.

وكان المسجد الحرام في مكة شبه خال الأحد. ومن أعلى منبر، أقام إمام صلاة العيد من دون مصلّين.

في باكستان، هرع المسلمون بأعداد كبيرة إلى الأسواق متجاهلين التوصيات بالتباعد الاجتماعي، لشراء حاجيّاتهم قبل العيد.

وقالت عشرة جاهان وهي ربة عائلة لوكالة فرانس برس أثناء تواجدها في سوق ناشطة في روالبندي، "لأكثر من شهرين، كان أبنائي معزولين في المنزل". وأضافت "هذا العيد هو للأطفال وإذا لم يتمكنوا من الاحتفال به بثياب جديدة، لا جدوى من العمل بكدّ طوال العام".

وفي قطاع غزة، سمحت حركة حماس التي تسيطر على القطاع بأداء الصلاة في المساجد على الرغم من تسجيل القطاع لأول وفاة بفيروس كورونا المستجد السبت.

وقام مصلون بوضع الكمامات وأدوا الصلاة على مسافة بعيدة بعضهم من بعض. وقال أكرم طاهر لوكالة فرانس برس "العيد ليس عيدا مع اجواء كورونا، الناس يشعرون بنوع من الخوف".

- استئناف القداديس -

في فرنسا، خامس دولة في العالم من حيث عدد الوفيات (28289)، سمحت الحكومة السبت باستئناف ممارسة الشعائر الدينية. لكن السلطات الدينية المسلمة في البلاد دعت إلى توخي الحذر وطلبت من المصلين عدم التوجه إلى المساجد صباح الأحد.

وقد يؤدي استئناف الشعائر الدينية الى بؤر جديدة، على غرار ما حصل في فرانكفورت في ألمانيا، حيث أُصيب حوالى أربعين شخصاً، بسبب حضورهم على الأرجح قداساً في كنيسة للبروتستانت.

ورغم الخشية من موجة إصابات ثانية، تواصل أوروبا حيث سُجّل أكثر من مليوني إصابة وأكثر من 173 ألف وفاة، عودتها التدريجية إلى الوضع الطبيعي.

وحذت إسبانيا حذو إيطاليا، فأعلنت السبت إعادة فتح حدودها قريباً أمام السيّاح الأجانب، في خطوة أساسية للدولة التي تُعتبر ثاني وجهة سياحية في العالم، واستئناف بطولتها لكرة القدم.

وقال رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز "مر الأصعب". وأضاف "تخطّينا الموجة الكبيرة من الجائحة" التي أودت بأكثر من 28 ألف شخص في البلاد.

وباتت أميركا اللاتينية بؤرة الوباء، وفق منظمة الصحة العالمية وخصوصاً البرازيل حيث سُجلت 347 ألف إصابة بالفيروس على الأقل، وهو ثاني أعلى عدد إصابات في العالم بعد الولايات المتحدة، وأكثر من 22 ألف وفاة، وفق آخر حصيلة نُشرت السبت.

في المملكة المتحدة الدولة الأكثر تضرراً من الوباء بعد الولايات المتحدة مع 36675 وفاة، جاءت قضية جديدة لتحرج رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الذي يتعرّض أصلاً لانتقادات بسبب إدارته للأزمة.

فقد دُعي أحد مستشاري جونسون إلى الاستقالة بسبب مزاعم عن خرقه اجراءات العزل وتنقله في أرجاء البلاد بعد إصابته بفيروس كورونا وظهور أعراض المرض عليه.

بورز-افس/أم/ب ق

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