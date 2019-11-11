هذا المحتوى تم نشره يوم 11 نوفمبر, 2019 09:46 ص

الشرطة تطلق الغاز المسيل للدموع على موظفين تجمعوا في وسط هونغ كونغ خلال ساعة الراحة عند الظهر

شهدت هونغ كونغ الإثنين واحدا من الأيام الأكثر عنفا وفوضوية على مدار خمسة أشهر من الاحتجاجات المطالبة بالديموقراطية، إذ سجّلت إصابة متظاهر برصاص الشرطة وحرق آخر في ظل شلّ حركة التنقل في كافة أنحاء المدينة.

وتفاعل المتظاهرون الذين كثفوا تحركاتهم منذ بداية الاسبوع لوقف حركة النقل، على نطاق واسع مع فيديو منشور على موقع فيسبوك يظهر إصابة متظاهر من مسافة قريبة بطلق ناري من مسدس شرطي في حي ساي وان هو في شمال-شرق هونغ كونغ.

وشهدت عدة أنحاء من شبه الجزيرة إقامة متاريس في شوارعها، فيما عمل متظاهرون راديكاليون على تخريب محطات مترو وشركات يتهمونها بأنّها تنفذ أجندات الحكومة المحلية أو بكين.

كما انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي لقطة تظهر رجلا مقنعا يرش مادة قابلة للاشتعال على آخر، قبل إضرام النار به.

واتهمت الشرطة متظاهر بالمسؤولية عن هذا الاعتداء العنيف، كما اتهمت "مثيري شغب" بأعمال عنف أخرى على غرار رمي قنابل المولوتوف في قطار.

من جانبهم، استنكر المتظاهرون مجدداً لجوء الشرطة إلى استخدام القوة بشكل مفرط.

وفي رد فعل على أحداث العنف الإثنين، أعلن متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أنّ ما جرى "مثير للقلق الشديد"، مضيفا في بيان "نشعر بقلق شديد إزاء العنف الدائر وتصاعد (التوتر) بين المتظاهرين والشرطة".

وقال إنّه يتوجب على "المتظاهرين تجنب العنف، وعلى الشرطة ألا ترد بشكل غير متناسب".

-الجميع خاسرون"-

وأسف المتحدث باسم الشرطة جون تسي خلال مؤتمر صحافي، لما وصفه ب"الإصرار على استمرار حال الهيجان (الذي) لن يؤدي إلا لتفاقم الأوضاع في هونغ كونغ حيث سيخسر الجميع".

وتشهد المستعمرة البريطانية السابقة أزمة سياسية هي الابرز منذ عودتها إلى الصين في 1997.

وبدا تأثر المتظاهرين شديدا بالفيديو الذي نقل مباشرة على فيسبوك ويظهر شرطيا يطلق النار على متظاهر مقنع.

وتظهر المشاهد شرطياً يحاول السيطرة على رجل في حي ساي وان هو شمال شرق هونغ كونغ، عند مفترق طرق قطعه المتظاهرون.

ويقترب رجل ملثم يرتدي ملابس سوداء من الشرطي الذي يطلق النار ويصيبه في الصدر، كما بدا. ويركض أشخاص باتجاه الشرطي ثم يبتعدون، فيما يسقط المصاب أرضاً ثم يحاول النهوض قبل أن يمنعه الشرطي من ذلك.

وتسمع طلقتان، فيما يسيطر شرطي آخر على متظاهر باللباس الأسود ويتم اعتقال آخرين.

-"لم يعد لذلك معنى"-

أشارت الشرطة إلى إصابة شخص برصاص، فيما تحدثت مصادر طبية عن أنّ شخصا يبلغ 21 عاماً دخل إلى مستشفى إثر إصابته بطلق ناري.

من جهة أخرى، لفت المتحدث باسم الشرطة إلى أنّ الرجل الذي اضرمت النار به في حي ما اون شان، على مسافة 20 كلم شمال الحي المالي في المدينة، نقل إلى المستشفى وأنّه في حال حرجة.

ورغم التظاهرات والتحركات اليومية منذ حزيران/يونيو وتصاعد أعمال العنف، ترفض السلطة التنفيذية المحلية كما السلطات الصينية تقديم أي تنازلات للمحتجين الذين يطالبون باصلاحات ديموقراطية وبإجراء تحقيق في سلوك الشرطة.

وقالت متظاهرة تدعى شان (22 عاماً) بينما كانت متجهة للالتحاق بتظاهرة في ساي وان هو، "لا أفهم لماذا تتصرف الشرطة بهذه الوحشية وتتهجم على ابرياء. لم يعد لذلك معنى. أظن أن ما يحصل بات خارج السيطرة".

-غضب شعبي-

وأدى نشر فيديو إطلاق النار في حي ساي وان هو، إلى تفاقم الغضب الشعبي، وتبع ذلك خروج عدد من الموظفين في ساعة الراحة ظهراً إلى الشوارع في الحي التجاري الذي يضم شركات كبيرة أجنبية ومتاجر فاخرة.

وهتف المتظاهرون "قتلة! عصابة!". وتساءل متظاهر يبلغ من العمر 29 عاماً "لم يكن يحمل سلاحاً، أي تهديد كان يمثله للشرطة؟".

وشهد اليوم إطلاق غاز مسيّل للدموع ورصاصات مطاطية في عدد من الأحياء سعياً لتفريق المتظاهرين.

وتعدّ هذه المرة الثالثة منذ بداية الاحتجاجات التي يصاب خلالها متظاهر برصاص حي، بعدما اصيب متظاهران آخران في تشرين الأول/اكتوبر.

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