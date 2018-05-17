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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مايو, 2018 08:32 ص 17 مايو 2018 - آخر تحديث - 08:32

السفير الاسرائيلي الى تركيا ايتان نائيه في مطار اتاتورك عند مغادرته تركيا في 16 ايار/مايو 2018

غادر السفير الاسرائيلي في تركيا الخميس أنقرة بعد صدور أمر برحيله المؤقت عن السلطات التركية التي تشن هجوما عنيفا على اسرائيل منذ مقتل عشرات الفلسطينيين في قطاع غزة الاثنين.

وقتل نحو 60 فلسطينيا بنيران الجيش الاسرائيلي الاثنين بينما كانوا يتظاهرون في قطاع غزة ضد افتتاح السفارة الاميركية في القدس، في اليوم الاكثر دموية في الصراع الاسرائيلي الفلسطيني منذ العام 2014.

وكان الاعلام التركي التقط صورا للسفير ايتان نائيه وهو في مطار اسطنبول عائدا الى تل ابيب. وظهر السفير وهو يجر حقيبة صغيرة ويعبر بوابات الكشف الالكترونية مثل اي راكب عادي.

وقامت وزارة الخارجية الاسرائيلية الاربعاء باستدعاء القائم بالاعمال التركي في اسرائيل الى مقرها في القدس، لتقديم احتجاج على ما وصفته في بيان بأنه "معاملة غير لائقة" لسفيرها ايتان نائيه لدى مغادرته مطار اسطنبول.

وقال البيان ان نائيه اخضع "لتفتيش امني صارم امام الاعلام التركي الذي حضر بعد ان طلب منه ذلك".

واثناء مغادرة نائيه البلاد اعلنت وزارة الخارجية التركية انها طلبت ايضا من القنصل الاسرائيلي العام يوسي ليفي سافري مغادرة تركيا "لبعض الوقت"، غداة اجراء مشابه اتخذته اسرائيل حيال القنصل التركي العام في القدس.

وتزامنت الأحداث الدامية في غزة الاثنين مع تدشين السفارة الاميركية المثير للجدل في القدس، وهو اجراء شكل قطيعة مع عقود من الاجماع الدولي. وبررت اسرائيل استخدام القوة ضد المتظاهرين الفلسطينيين بضرورة حماية حدودها التي اتهمت الفلسطينيين بمحاولة اقتحامها.

وطالب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الاربعاء بفتح "تحقيق دولي" في غزة منددا بما "يشتبه بانه ستخدام مفرط للقوة ولذخائر حية".

وقال اردوغان ان رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو يقود "دولة عنصرية" ويداه ملطختان بالدم الفلسطيني.

ورد نتانياهو بانه ليس بحاجة الى "دروس في الاخلاق" من الرئيس التركي، مضيفا ان "اردوغان من بين أكبر مؤيدي حركة حماس ولا شك في انه على معرفة جيدة بالارهاب والمجازر. اقترح الا يعطينا دروسا في الاخلاق".

- تعبئة شعبية ودبلوماسية -

وتصاعد حدة التوتر قد ينسف عملية التطبيع الهشة بين البلدين التي اطلقت في 2016 بعد ازمة دبلوماسية خطيرة بسبب هجوم اسرائيلي على سفينة تابعة لمنظمة تركية غير حكومية كانت تتجه الى غزة في 2010.

وندد اردوغان الاربعاء بالصمت الدولي ازاء "الطغيان الاسرائيلي"، قائلا "اذا استمر الصمت ازاء الطغيان الاسرائيلي فان العالم سيغرق سريعا في فوضى تكون فيها الكلمة الفصل للخارجين عن القانون".

واضاف ان اعمال العنف في غزة كشفت ان "الامم المتحدة قد انهارت".

ومن المقرر ان ينظم تجمع دعما للفلسطينيين الجمعة عند الساعة 12,00 ت غ في اسطنبول بدعوة من اردوغان تحت شعار "وقف الطغيان".

اضافة الى التظاهرة المقررة الجمعة في اسطنبول يستضيف اردوغان في اليوم نفسه اجتماعا استثنائيا لمنظمة التعاون الاسلامي لادانة أحداث غزة الدامية ديم الدعم للفلسطينيين.

واكد ان المنظمة "ستوجه بهذه المناسبة رسالة قوية الى العالم". وتحادث اردوغان هاتفيا مع عدد من القادة العرب بينهم العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز والعاهل الاردني الملك عبد الله الثاني والرئيس الايراني حسن روحاني، لكن مستوى المشاركة في الاجتماع الذي وصفته انقرة بـ"القمة" غير معروف.

في حين بلغت الازمة الدبلوماسية بين البلدين ذروتها، نشر يائير نجل نتانياهو على انستغرام صورة لعلم تركيا تعترضه عبارة "لتذهب تركيا الى الجحيم"، بحسب الاعلام الاسرائيلي.

وقال المتحدث باسم اسرة نتانياهو في بيان "يائير نتانياهو شخصية غير سياسية وبالتالي حسابه على انستغرام خاص".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب