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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 02:33 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 14:33

يصوت العسكريون الجمعة بشكل مسبق في موريتانيا في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية المقررة لباقي الناخبين السبت، في حين انتهت الحملة الانتخابية بتراشق بين السلطة والمعارضة.

وقال مصدر رسمي ان العسكريين يصوتون الجمعة ليتمكنوا "من التفرغ لتأمين التصويت" السبت.

ويصوت العسكريون في 80 مكتب اقتراع ثلاثون منها في العاصمة نواكشوط. ولم يكشف عدد الناخبين المسجلين في لوائح العسكريين الانتخابية. وسيتم ختم بطاقاتهم ثم فرزها مع بطاقات الناخبين المدنيين، بحسب ما افادت اللجنة الانتخابية.

واختتمت الحملة الانتخابية التي استمرت اسبوعين مساء الخميس بتراشق صاخب بين السلطة والمعارضة.

وقال الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الخميس في تجمع انتخابي ان "البلاد في خطر" بسبب وجود معارضة منقسمة برايه الى "اسلاميين خطرين ومتطرفين عنصريين وبقايا أنظمة سابقة" كانت دمرت البلاد.

واضاف "لا يمكن ان نترك البلاد بيد هؤلاء. يجب ان نبقيهم بعيدا من خلال تصويت مكثف لحزب الاتحاد من اجل الجمهورية" حزب الرئيس.

وقال الاربعاء في مؤتمر صحافي ان الاسلاميين "لا ينتظرون الا هزيمتهم السياسية ليحملوا السلاح".

ورد جميل ولد منصور القيادي الاسلامي الخميس بقوله "ان السيد محمد ولد عبد العزيز هو الذي حمل السلاح ضد نظام منتخب واغتال الديمقراطية باستيلائه على السلطة".

وكان ولد عبد العزيز وهو جنرال سابق تولى الحكم اثر انقلاب في 2008 قبل ان ينتخب في 209 ويعاد انتخابه في 2014.

من جهته اتهم القيادي المعارض محمد ولد مولود مساء الخميس النظام الموريتاني بات "في وضع يائس" وهو "يتجه الى تزوير واسع" مضيفا ان "المعارضة لن تسمح بذلك وسترد بقوة وتصميم".

وتشكل الانتخابات اختبارا لنظام الرئيس ولد عبد العزيز قبل اقل من عام من الانتخابات الرئاسية المقررة منتصف 2019 في وقت تنخرط فيه موريتانيا مع حلفاء اقليميين في مواجهة التطرف الجهادي في الساحل.

ويشارك عدد قياسي من الاحزاب السياسية في هذه الانتخابات (98 حزبا) التي دعي 1,4 مليون ناخب مسجل للتصويت فيها.

وفي حال الاضطرار الى جولة ثانية فانها ستنظم في 15 ايلول/سبتمبر.

وسيجري الاقتراع الذي يتوقع ان تصدر اولى نتائجه بداية الاسبوع المقبل، دون حضور مراقبين دوليين رغم مطالبة المعارضة بذلك.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب