هذا المحتوى تم نشره يوم 15 مايو, 2020 01:52 ص

يحيل الديموقراطيون الأميركيون الجمعة نصا يتعلق بحزمة مساعدات تاريخية بقيمة 3 تريليون دولارعلى التصويت في مجلس النواب، من أجل مواجهة تبعات فيروس كورونا المستجد، وهو نص اعتبر الرئيس دونالد ترامب والجمهوريون في مجلس الشيوخ أنه "ولد ميتا".

وقالت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي في مؤتمر صحافي الخميس "خطوتنا التالية هي الموافقة على مشروع القانون هذا. سنفعل ذلك غدا".

وأضافت في رسالة الى النواب "أدعوكم إلى دعم هذا النص القادر على انقاذ حياة كثيرين، والى أن تكونوا هنا الجمعة"، في وقت لم يعقد مجلس النواب جلسة عامة عادية منذ أسابيع بسبب الأزمة الصحية، وبالتالي سيتعين على هؤلاء العودة إلى واشنطن خصيصا لهذا التصويت.

ويعتبر ترامب من جهته أن هذا النص "ولد ميتا"، في حين أن توقيع الرئيس ضروري من أجل دخول النص حيز التنفيذ.

بدوره رفض رئيس الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ أيضا هذا الاقتراح واصفا إياه بأنه "لائحة أمنيات".

وقالت بيلوسي "اننا نضع اقتراحنا على الطاولة (...) نحن منفتحون على المفاوضات".

ومشروع القانون هذا يتضمن حزمة مساعدات غير مسبوقة تصل الى 3 تريليون دولار، تشمل دفوعات جديدة مباشرة للأميركيين تصل حتى 6 آلاف دولار لكل أسرة. كما أنه يمول العاملين الصحيين ومسعفي الحالات الطارئة ويوسع حلقة الفحوص وتتبع المصابين ويعزز إقراض الشركات الصغيرة والأمن الغذائي للأسر الفقيرة.

والجدير ذكره أن ترامب وقّع أربعة قوانين في الأشهر الاخيرة للتخفيف من الآثار الناجمة عن فيروس كورونا، بينها "قانون كيرز" أو "قانون المساعدة والانعاش والامان الاقتصادي" الذي أقر في آذار/مارس ويشتمل على حزمة إنقاذ هائلة بقيمة 2,2 تريليون دولار.

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