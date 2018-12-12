تصويت لحجب الثقة عن تيريزا ماي الأربعاء (لجنة برلمانية بريطانية)

هذا المحتوى تم نشره يوم 12 ديسمبر, 2018 07:53 ص

شجرة عيد الميلاد أمام البرلمان البريطاني في لندن في 11 كانون الأول/ديسمبر 2018

أعلن رئيس لجنة تابعة لحزب المحافظين في مجلس العموم البريطاني الأربعاء أنه سيتم التصويت على سحب الثقة من رئيسة الوزراء تيريزا ماي.

ويمكن تنظيم تصويت بحجب الثقة عن رئيسة الوزراء وزعيمة المحافظين تيريزا ماي في حال تقدم 15 بالمئة على الأقل من نواب حزبها، أي 48 نائبا، بطلب إلى "اللجنة 1922" المسؤولة عن التنظيم الداخلي للمحافظين.

وقال رئيس اللجنة غراهام برادي إن أعضاء الحزب المحافظ سيعقدون جلسة التصويت بين الساعة 18,00 ت غ و20,00 ت غ. وأضاف أنه "سيتم احتساب الأصوات فور انتهاء التصويت وسيتم الإعلان عن النتيجة في أقرب وقت ممكن خلال المساء".

وفي حال صوت 159 نائبا محافظا -- من أصل 316 -- ضد رئيسة الوزراء، فستتم الإطاحة بها.

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