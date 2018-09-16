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هذا المحتوى تم نشره يوم 16 سبتمبر, 2018 09:09 م 16 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 21:09

صورة من مصدر مرخص له في محطة القطارات في سالزبري بغرب لندن في 3 اذار/مارس 2018 ونشرتها الشرطة البريطانية في لندن في 5 ايلول/سبتمبر 2018 لالكسندر بتروف (يمين) ورسلان بوشيروف المطلوبين من الشرطة البريطانية في قضية سكريبال (afp_tickers)