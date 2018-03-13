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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2018 06:52 ص 13 مارس 2018 - آخر تحديث - 06:52

نماذج أولية للجدار الذي يعتزم الرئيس الأميركي دونالد ترامب بناءه على الحدود مع المكسيك، معروضة عند مشارف سان دييغو بكاليفورنيا، كما تشاهد من الجانب المكسيكي في 12 آذار/مارس 2018

شهدت كاليفورنيا في غرب الولايات المتحدة الاثنين اولى التظاهرات عشية أول زيارة للرئيس دونالد ترامب إلى أكبر الولايات الأميركية عدديا وأحد أبرز المعاقل الديموقراطية في البلد.

وتظاهر حوالى مئتي شخص في وسط سان دييغو للتنديد بزيارة الرئيس وبسياسته المعادية للهجرة في هذه المدينة الواقعة على الحدود مع المكسيك.

وبعد هبوط طائرته الثلاثاء حوالى الساعة 11,30 (19,30 ت غ) في قاعدة ميرامار الجوية في جنوب كاليفورنيا، يتوجه الرئيس الجمهوري إلى الحدود في أوتاي ميسا إلى جنوب سان دييغو، لزيارة الموقع حيث تعرض ثمانية نماذج أولية للجدار الذي يعتزم بناؤه على طول حوالى ثلاثة آلاف كلم من الحدود مع المكسيك، تنفيذا لأحد أبرز وعوده الانتخابية.

وكانت أرييل نوركروس بين المتظاهرين الاثنين في سان دييغو أمام مبنى الإدارة الفدرالية رافعة لافتة كتب عليها "لا حقد في الولاية الذهبية (لقب كاليفورنيا) لا أريد سياسة (ترامب) في ولايتي وفي بلادي".

وتقول أرييل وهي تسير في موكب يرفع لافتات كتب عليها "لا جدار" وفيه متظاهرون يحملون على أكتافهم أطفالا يرتدون البانشو المكسيكي، إن "هذه النماذج الأولية الثمانية غير مجدية (...) فالناس يتمكنون من الالتفاف على الجدران، هذا هدر لأموال المكلفين، وهي وسيلة (لترامب) من أجل تحويل الأنظار عن كل مشكلاته".

وقال متظاهر آخر معلقا على زيارة ترامب "لا أدري لماذا انتظر كل هذا الوقت ليأتي. لكنه يدرك أن هذا هو المكان الذي يواجه فيه أكبر قدر من المقاومة، هنا على الحدود، هنا في كاليفورنيا".

وبعد تفحص نماذج الجدار، يلقي ترامب كلمة أمام عسكريين في قاعدة ميرامار ثم يتوجه إلى لوس أنجليس حيث يحضر حفل عشاء لجمع الأموال للحزب الجمهوري.

من جهة أخرى، نظم رئيس مجلس الشيوخ المحلي في كاليفورنيا الديموقراطي كيفن دي ليون بعد ظهر الاثنين تجمعا في بيفرلي هيلز تحسبا لزيارة ترامب إلى هذه المنطقة الثرية المحاذية للوس أنجليس والتي ستقام فيها مأدبة العشاء.

وتجري أضخم تظاهرة الثلاثاء في كنيسة في سان إيسيدرو مطلة على الحدود ويتوقع أن يشارك فيها المئات.

وسيحضر كيفين دي ليون والبرلمانية لورينا غونزالس فليتشر الديموقراطية من سان دييغو فضلا عن ممثلين عن الرابطة الأميركية للحقوق المدنية.

ويعتزم بعض المتظاهرين نصب لافتة ضخمة تدعو الرئيس إلى "بناء جسور وليس جدرانا".

في المقابل، ينظم مؤيدون لترامب تجمعا دعما لمشروع بناء الجدار.

وتأتي زيارة ترامب في فترة تشهد توترا شديدا بين كاليفورنيا وإدارته التي قدمت شكوى الأسبوع الماضي ضد الولاية لسياستها القاضية بمنح "ملاذ آمن" للمهاجرين غير الشرعيين.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب