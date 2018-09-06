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هذا المحتوى تم نشره يوم 06 سبتمبر, 2018 03:24 م 06 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 15:24

شبان خلال تظاهرة في البصرة ضد الحكومة العراقية الاربعاء في 5 ايلول/ستبر 2018

تجمع آلالاف مجددا الخميس أمام مقر محافظة البصرة واضاؤوا شموعا عن ارواح سبعة متظاهرين قتلوا منذ الثلاثاء في هذه المحافظة النفطية في جنوب العراق التي تشهد حركة احتجاج.

وتصاعد الدخان ولهب من مبنى المحافظة مساء الخميس، بحسب مراسلي فرانس برس الذين تعذر عليهم معرفة ما اذا كان ذلك بسبب زجاجات حارقة القيت على غرار الليالي السابقة ام انه مجرد اضطرام جديد لحريق الاربعاء.

وانتشرت قوات الشرطة بكثافة حول المتظاهرين ولم يسجل أي حادث في فترة بعد الظهر.

ووضع بعض الشرطيين بدورهم شموعا ترحما على الضحايا.

وبات مقر المحافظة المحاط بقطع اسمنت مسلح، بالنسبة للمتظاهرين رمزا للفساد وعجز الدولة عن تأمين الخدمات الاساسية لهذه المنطقة الساحلية الغنية بالنفط.

وخلال الليالي السابقة القى محتجون زجاجات حارقة وعصيا حارقة على المبنى، وبدا في وقت سابق الخميس ان اجهزة الاطفاء تمكنت من اطفاء الحريق. لكن السنة اللهب عاودت الاضطرام مساء واجتاحت اجنحة اخرى تابعة للسلطة المحلية.

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات في بغداد حظر تجول ألغته السلطات في البصرة قبل بضع دقائق من دخوله حيز التنفيذ.

ويندد المحتجون بسوء الخدمات العامة والنقص المزمن للتيار الكهربائي والماء والبطالة المتفشية وبعجز الدولة والسياسيين.

وقتل سبعة متظاهرين يومي الثلاثاء والاربعاء قرب مقر محافظة البصرة.

واتهم حقوقيون قوات الامن بالتسبب في ذلك في حين اشارت السلطات باصابع الاتهام الى مخربين تسللوا بين المحتجين وانها امرت قوات الامن بعدم اطلاق الرصاص الحي.

وقال علي سعد (25 عاما) لفرانس برس بينما كان قرب المقر إن "الناس يحتجون والحكومة لا تهتم، فهي تعاملهم كمخربين. ليس هناك اي مخرب، الناس سئموا، لذا فانهم يرمون الحجارة ويحرقون الإطارات لأن لا أحد يرد عليهم".

أما أحمد كاظم (42 عاما)، فقال "على الدولة الاستجابة لمطالب المحتجين حتى لا تتدهور الاوضاع.

وأضاف "ما نحتاج اليه هو خدمات عامة، مياه وكهرباء ووظائف"، في أغنى مناطق العراق بالموارد النفطية.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب