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هذا المحتوى تم نشره يوم 03 سبتمبر, 2018 10:24 ص 03 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 10:24

الرئيس اليمني المعترف بحكومته دوليا عبد ربه منصور هادي خلال اجتماعات في مقر الجامعة العربية في القاهرة في 14 آب/اغسطس 2018

شهدت عدن ومدن اخرى في جنوب اليمن الاثنين تظاهرات لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على غلاء المعيشة، رغم قرار الحكومة زيادة مرتبات القطاع العام في اجتماع ترأسه الرئيس عبد ربه منصور هادي قبيل مغادرته الى الولايات المتحدة لاجراء "فحوصات طبية".

وقال سكان ومصور وكالة فرانس برس في عدن، العاصمة المؤقتة للحكومة المعترف بها دوليا، ان عشرات خرجوا الى شوارع المناطق الرئيسية في المدينة الجنوبية وقاموا بإحراق الاطارات واغلاق طرق بالحجارة.

وتشهد عدن تظاهرات منذ الاحد احتجاجاً على ارتفاع كلفة المعيشة بسبب انهيار الريال اليمني.

ومنذ أكثر من عام، تواجه الحكومة مصاعب في دفع رواتب جميع الموظفين، وقد خسر الريال أكثر من ثلثي قيمته مقابل الدولار منذ 2015، العام الذي تدخلت فيه السعودية وحلفاؤها عسكرياً ضد المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء ومناطق اخرى في البلد الفقير.

ويبلغ سعر الصرف في السوق السوداء 615 ريالا مقابل الدولار الواحد، بعدما كان يبلغ قبل بداية النزاع في 2014 بين قوات الحكومة والمتمردين 220 ريالا مقابل الدولار الواحد.

وعلى ضوء الاحتجاجات، أقرّت الحكومة اليمنية في اجتماع في ساعة متاخرة من مساء الأحد في الرياض زيادة مرتبات آلاف من موظفي القطاع العام بمن فيهم المتقاعدون، بحسب ما ذكرت وكالة "سبأ" الحكومية للأنباء.

ولم يتضح تاريخ دخول القرار حيز التنفيذ.

والى جانب عدن، شهدت مدينة سيئون، ثاني أكبر مدن محافظة حضرموت، عصيانا مدنيا الاثنين، بحسب مسؤولين محليين، فيما أحرق سكان الاطارات في الشوارع الرئيسية.

وأغلقت معظم المحلات التجارية في المدينة أبوابها استجابة لدعوة أطلقها ناشطون لتنفيذ العصيان المدني، كما توقف نشاط المؤسسات الحكومية في المدينة، بحسب سكان ومصادر رسمية.

وشهدت أيضا مناطق مختلفة في أبين والضالع ولحج احتجاجات مماثلة.

وقتل الأحد محتج برصاص عناصر الشرطة في منطقة قعطبة بمحافظة الضالع عندما أضرم محتجون النار في الإطارات وقطعوا الشارع الرئيسي في المنطقة تنديدا بغلاء الأسعار، حسبما أفاد مصدر طبي وشهود لمراسل فرانس برس.

- فحوص طبية -

ويشهد اليمن منذ سنوات نزاعا بين القوات الموالية للحكومة المعترف بها دوليا والمتمردين الحوثيين. وأوقعت الحرب منذ التدخل السعودي في آذار/مارس 2015 دعما للحكومة، نحو 10 آلاف قتيل غالبيتهم من المدنيين وأغرقت أكثر من ثمانية ملايين شخص في شبه مجاعة وتسببت بـ"أسوأ أزمة إنسانية" في العالم، بحسب الأمم المتحدة.

وأدى التراجع الاقتصادي بسبب النزاع والحصار المفروض على المطار والمرافئ التي يسيطر عليها المتمردون الحوثيون، إلى جعل كثير من اليمنيين غير قادرين على شراء المواد الغذائية الرئيسية ومياه الشرب.

وفي كانون الثاني/يناير الماضي، أعلنت السعودية إيداع ملياري دولار في المصرف المركزي اليمني الذي أدى نقله من صنعاء الى عدن في 2016 الى خسارة الموظفين فيه لعملهم.

وكانت عدن شهدت في كانون الثاني/يناير الماضي مواجهات دامية بين القوات الحكومية وقوات انفصالية متحالفة معها اثر مطالبة متظاهرين باجراء تغيير حكومية، متهمين حكومة هادي بالفساد.

وتوقّفت المعارك بعد تدخل مسؤولين في التحالف العسكري من السعودية وكذلك من الامارات، الشريك الرئيسي في قيادة التحالف والتي تتمتع بنفوذ كبير في جنوب أفقر دول شبه الجزيرة العربية.

وتأتي التوترات الجديدة في اليمن في وقت يستعد المتمردون ومسؤولون حكوميون للتوجه الى جنيف في بداية محادثات غير مباشرة برعاية الامم المتحدة الخميس، تهدف الى التوافق حول إطار عام لإطلاق مفاوضات سلام.

وأكد مسؤولون يمنيون لوكالة فرانس برس الأحد ان محادثات جنيف قد تتحول الى مفاوضات مباشرة في حال حصل "تقدم ما"، متوقعين تحقيق اختراق في موضوع تبادل الأسرى.

وفي واشنطن، أعلنت الخارجية الاميركية بلسان المتحدثة باسمها هيذر ناورت "تأييدها" الكامل للمبعوث الاممي مارتن غريفيث الذي دعا الى محادثات جنيف، داعية أطراف النزاع الى "العمل في شكل بناء وبحسن نية ليكون اليمن آمنا ومستقرا وسلميا".

في هذا الوقت، توجّه هادي (73 عاما) الى الولايات المتحدة لإجراء "فحوصات طبية" والمشاركة في اعمال الجمعية العامة للامم المتحدة التي تبدأ في 18 أيلول/سبتمبر، وفقا لوكالة "سبأ".

ولم ترد أي تقارير تشير إلى تعرض هادي، المقيم في الرياض، لوعكة صحية، وذكرت "سبأ" ان الفحوص "دورية سنوية معتادة".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب