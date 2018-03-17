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هذا المحتوى تم نشره يوم 17 مارس, 2018 06:20 م 17 مارس 2018 - آخر تحديث - 18:20

المرشح في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا هنري فالكون خلال مؤتمر صحافي في كراكاس بتاريخ 9 آذار/مارس 2018 (afp_tickers)