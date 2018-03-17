تظاهرات للمعارضة الفنزويلية احتجاجا على الانتخابات المقبلة
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المرشح في الانتخابات الرئاسية في فنزويلا هنري فالكون خلال مؤتمر صحافي في كراكاس بتاريخ 9 آذار/مارس 2018(afp_tickers)
نظم تحالف من مجموعات المعارضة الفنزويلية مسيرات في انحاء البلاد السبت للاحتجاج على الانتخابات الرئاسية التي ستجري في 20 أيار/مايو وتعتبرها مزورة داعية إلى اجراء انتخابات "حرة وشفافة" في موعد لاحق.
وقالت النائبة ديلسا سولورزانو لوكالة فرانس برس إن "التجمعات تهدف إلى مقاومة النظام الذي يرغب بحرماننا حقوقنا" مضيفة "علينا انقاذ حقنا في التصويت بشكل حر".
ونظم التظاهرات تحالف "الجبهة الواسعة لفنزويلا حرة" الذي انشىء مؤخرا ويضم احزابا معارضة على غرار "تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية" ومنظمات من المجتمع المدني.
وتجري الانتخابات عادة في كانون الأول/ديسمبر، لكن الجمعية التأسيسية التي تعتبر واشنطن أنها انشئت للالتفاف على الضوابط الديموقراطية وتعزيز سلطة الرئيس نيكولاس مادورو، سبقت موعدها هذا العام.
ويسعى مادورو الذي تراجعت شعبيته بشكل واسع على خلفية الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها البلاد إلى الفوز بولاية جديدة تنتهي عام 2025.
وسيتنافس مادورو مع المنشق عن تياره التشافي هنري فالكون وثلاثة مرشحين آخرين لا يتمتعون بشعبية كبيرة.
ويقاطع تحالف طاولة الوحدة الديموقراطية الانتخابات معتبرا أنها تفتقر الى الشفافية.
وقالت المجموعات المحتجة عبر "تويتر" إن "فنزويلا تقول لا لعملية التزوير التي ستجري في 20 أيار/مايو ونعم لانتخابات حقيقية وحرة". ودعت المواطنين للانضمام إلى التظاهرات في مدن رئيسية عدة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب