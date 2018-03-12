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هذا المحتوى تم نشره يوم 12 مارس, 2018 08:26 م 12 مارس 2018 - آخر تحديث - 20:26

الشرطة الاسرائيلية تفرق متظاهرين من المتشددين دينيا في الثاني عشر من اذار/مارس قرب تل ابيب

قطع عشرات اليهود المتشددين دينيا الاثنين جادة قرب تل ابيب، في تحرك جديد احتجاجا على الخدمة العسكرية الاجبارية في اسرائيل.

وحسب الشرطة فان نحو 50 شخصا اغلقوا هذه الطريق في مدينة بني بريك حيث تعيش غالبية من اليهود المتشددين.

وافاد مراسل فرانس برس في المكان ان ضباطا من الشرطة شوهدوا وهم يجبرون متظاهرين على اخلاء الطريق بعد ان حاولوا الاعتصام في وسطها.

ونقلت شبكات التلفزيون الاسرائيلية صور الاف الاشخاص تجمعوا الى جانب المكان وهم يطلقون شعارات تضامن مع المتظاهرين. وقد بقيت الطريق مغلقة نحو ساعتين.

وجرت خلال الاشهر القليلة الماضية تظاهرات مماثلة في اسرائيل تخللتها مواجهات مع قوات الامن واغلاق طرقات.

وكانت المحكمة العليا الغت في ايلول/سبتمبر الماضي تشريعا يستثني طلاب المدارس التلمودية من الخدمة العسكرية الاجبارية، لكن تم تعليق تنفيذ هذا القرار لمدة سنة.

ويتقيد اليهود المتشددون بحرفية التعاليم الدينية في حياتهم اليومية والروحية. وهم يعتبرون ان الخدمة العسكرية قد تبعد الشبان عن الصلاة والدراسات الدينية.

والخدمة العسكرية في اسرائيل الزامية ابتداء من سن ال 18.

وبات موضوع الخدمة العسكرية في قلب النقاشات حول احتمال اجراء انتخابات تشريعية مبكرة في اسرائيل.

وكانت الاحزاب الدينية المتشددة هددت بعدم التصويت خلال الايام القليلة المقبلة على موازنة العام 2019 قبل اقرار قانون يمدد الاعفاء من الخدمة العسكرية لطلاب المدارس التلمودية.

وتم التوصل الاثنين الى اتفاق موقت. اذ ابلغت الاحزاب المتشددة دينيا رئيس الحكومة بنيامين نتانياهو بانها ستوافق على التصويت على الموازنة في حال تم التصويت على قانون يعفي الطلاب الدينيين من القيام بهذه الخدمة.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب