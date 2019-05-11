هذا المحتوى تم نشره يوم 11 مايو, 2019 09:56 ص

المعارض الفنزويلي خوان غوايدو بين انصاره في كراكاس في 11 ايار/مايو 2019

دعا زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو السبت أنصاره الى عدم السقوط "في الخوف"، وذلك خلال تظاهرة جديدة في كراكاس ضد الرئيس نيكولاس مادورو بعد أحد عشر يوما من تمرد فاشل.

وراوح عدد المتظاهرين بين 1500 وألفين في ساحة ألفريدو ساديل في شرق كراكاس، وفق مراسلي فرانس برس.

وبخلاف التظاهرات السابقة المناهضة لمادورو والتي جمعت آلاف الاشخاص، لم يغادر المتظاهرون الساحة للسير في شوارع العاصمة الفنزويلية.

وقال غوايدو أمام المتظاهرين "نحن في لحظة تاريخية. إما نكون سجناء الخوف واليأس وعدم التحرك (...) وإما نواصل احتلال الشارع بأمل وقوة وثقة".

وستتيح هذه التظاهرات تقييم مدى التأييد الشعبي لغوايدو بعد دعوته الى التمرد في 30 نيسان/ابريل.

وقال المتظاهر ملكياديس روزاليس (42 عاما) "نخاف جميعا القمع ولكن لا يمكن أن نظل في منازلنا"، مع إقراره بأنه توقع "مشاهدة عدد أكبر من الناس" في تظاهرة كراكاس.

ويبدو أن التظاهرات ضد مادورو لم تحشد أيضا اعدادا كبيرة في المدن الاخرى بحسب صور وأشرطة مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكان غوايدو دعا الى تجمعين نهاية الاسبوع الفائت، الاول لحض الجنود على الانضمام اليه، والثاني تأييدا لمن قتلوا خلال التظاهرات، لكن المشاركة فيهما كانت محدودة في كراكاس.

وادرج المعارض تظاهرات السبت تحت شعار "الدفاع عن الجمعية الوطنية" التي يتراسها.

ويستهدف نظام مادورو البرلمان منذ التمرد الفاشل. ووجه القضاء هذا الاسبوع الى عشرة نواب تهمة "الخيانة العظمى" و"التآمر" لمشاركتهم في محاولة الانقلاب.

واعتقل ادغار زامبرانو نائب رئيس الجمعية الوطنية ومساعد غوايدو ثم وضع قيد التوقيف الموقت في سجن الشرطة العسكرية في كراكاس. في المقابل، لجأ ثلاثة نواب الى مقار دبلوماسية واعلن رابع انه غادر فنزويلا الى كولومبيا.

- "خائن وجاسوس" -

وواصلت السلطات الفنزويلية الجمعة هجومها على "الخونة" المسؤولين عن التمرد الفاشل، واتهم مادورو مدير جهاز الاستخبارات السابق ب"تنسيق" محاولة العصيان معتبرا أنه "جاسوس للسي آي ايه"، وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية.

وقال مادورو في كلمة بثها التلفزيون "نجحنا في إثبات أن كريستوفر فيغيرا تمّ تجنيده من قبل السي آي إيه قبل أكثر من عام وأنه كان يعمل كخائن، كجاسوس، كمندس"، بدون أن يعرض أدلة.

وأضاف مادورو أنّ فيغيرا قام "بتنسيق الانقلاب" الفاشل الذي دعا إليه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو في 30 نيسان/ابريل.

وكان فيغيرا فر بعد هذه المحاولة، كما أعلن نائب الرئيس الأميركي مايك بنس الثلاثاء.

واعترفت نحو خمسين دولة بينها الولايات المتحدة بغوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا، ولا يستبعد المعارض الخيار العسكري لاطاحة مادورو. لكنه صرح للتلفزيون البرتغالي العام بأن تدخلا اجنبيا لا يمكن أن يحصل "الا حين يكون حلفاؤنا مستعدين لتقديم مساعدة كهذه الينا، على أن يكون ذلك الخيار الاخير بالنسبة الى الفنزويليين".

وفي خطابه السبت في كراكاس، اعلن أنه طلب من ممثله في واشنطن كارلوس فيكيو الاتصال بالاميرال غريغ فالر الذي يترأس القيادة الاميركية في أميركا الجنوبية "لاقامة علاقات مباشرة على صعيد التعاون".

وكانت القيادة الاميركية اكدت الخميس "استعدادها" لمناقشة "الدعم" الذي يمكن أن تقدمه الى مسؤولي البحرية الفنزويلية "الذين قاموا بالخيار الصائب".

ولا تزال قيادة أركان البحرية تمتثل لاوامر حكومة مادورو، ونددت الجمعة بتوغل سفينة لخفر السواحل الاميركيين في منطقتها الاقتصادية قرب الحدود البحرية.

وصرح وزير الدفاع الفنزويلي فلاديمير بادرينو في خطاب السبت "ما اطلبه ليس خدمة. نطالب السلطات العسكرية الاميركية بأن تحترم المياه الاقليمية" لفنزويلا.

وتواصل الولايات المتحدة، الداعم الابرز لغوايدو، ضغوطها على حكومة نيكولاس مادورو عبر عقوبات اقتصادية وتدابير أخرى. واقسى هذه العقوبات حظر على النفط الفنزويلي.

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