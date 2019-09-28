هذا المحتوى تم نشره يوم 28 سبتمبر, 2019 03:41 م

متظاهرات تركيات ضد العنف بحق النساء في اسطنبول في 28 ايلول/سبتمبر 2019

تظاهر عشرات النساء السبت في اسطنبول احتجاجا على أعمال العنف التي تستهدف النساء، ونددن بعجز الحكومة عن مواجهة هذه الظاهرة التي تواصل الازدياد.

وسارت المتظاهرات في حي كاديكوي في القسم الآسيوي من المدينة، وأطلقن هتافات مثل "أوقفوا قتل النساء"، و"لا تتفرجوا على هذا العنف، إفعلوا شيئا لوقفه".

وروت متظاهرات حوادث عدة وقعت نساء ضحيتها مثل ايمين بولوت (38 عاما) التي قتلها زوجها السابق في آب/اغسطس الماضي طعنا بسكين في رقبتها إثر شجار بينهما حصل في مقهى في مدينية كيريكالي في وسط البلاد أمام ابنتهما البالغة العاشرة من العمر.

وبعيد هذه الجريمة، تم تبادل شريط فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيها بولوت وهي تمسك برقبتها وتصرخ "لا أريد أن أموت"، ما أثار موجة إدانة واسعة ودعوات لتشديد الاجراءات لمنع أعمال العنف بحق النساء.

وقالت إحدى منظمات التظاهرة غامزي اوزتورك لوكالة فرانس برس "لقد تسبب قتل ايمين بولوت بموجة من الاحباط في المجتمع. ولا تزال كلماتها الأخيرة تتردد في آذان جميع النساء في تركيا : لا أريد أن أموت".

وخلال الأشهر الثمانية الأخيرة قتلت 284 امرأة في تركيا بينهن 40 خلال شهر آب/اغسطس وحده، كما قتلت 440 امرأة خلال العام 2018 ، وذلك بحسب تعداد لمجموعة مدافعة عن حقوق النساء في تركيا.

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