هذا المحتوى تم نشره يوم 02 مايو, 2019 06:48 ص

متظاهرون سودانيون يلوّحون بعلم بلادهم في الاعتصام أمام مقر الجيش في الخرطوم في 30 نيسان/ابريل 2019.

تجمع متظاهرون سودانيون أمام مقر الجيش في الخرطوم الخميس للمطالبة بتسليم السلطة للمدنيين فيما لا يزال الجمود يسيطر على المحادثات مع المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في البلاد.

واتفق الطرفان على تشكيل مجلس مختلط بين المدنيين والعسكريين لإدارة البلاد، لكنهما يختلفان حول تشكيلة هذا المجلس، إذ يريد العسكريون أن يتألف من عشرة مقاعد، سبعة منها لممثلين للجيش وثلاثة للمدنيين.

في المقابل، يريد المحتجون أن يتألف المجلس المشترك من 15 مقعداً من غالبية مدنية مع سبعة مقاعد للعسكريين.

ويرى "تحالف الحرية والتغيير" الذي ينظم الاحتجاجات أنّ الجيش "غير جاد" في تسليم السلطة للمدنيين بعد مرور نحو ثلاثة أسابيع على إطاحة الرئيس عمر البشير.

ودعا التحالف إلى "موكب مليوني" الخميس مع تفاقم التوتر بين الطرفين.

وحذّر المجلس العسكري أنه لن يسمح "بالفوضى" وحض المتظاهرين على ازالة الحواجز الموقتة التي أقاموها حول موقع الاحتجاج الرئيسي خارج مقر قيادة الجيش في الخرطوم.

كما طالب المحتجين بفتح الطرق والجسور التي أغلقها المعتصمون خارج المقر الرئيسي لأسابيع، حتى بعد عزل البشير.

وما زاد من حدة الخلاف، إعلان المجلس العسكري أنّ ستة جنود قتلوا في اشتباكات مع المتظاهرين في جميع أنحاء البلاد الاثنين.

وفي الاعتصام، ردّد المتظاهرون هتاف "سقط ما سقطت ... سنبقى"، فيما تصاعدت أغان ثورية من مكبرات صوت عملاقة في المكان.

واستمرت الأجواء الاحتفالية في المكان وتمثلت في طلاء المشاركين وجوههم بألوان العلم السوداني او أداء الرقصات الشعبية.

واهتم آخرون بتوزيع المياه على المتجمعين خصوصا مع ارتفاع درجات الحرارة في الخرطوم.

-مطالبة بتمثيل المجموعات المسلحة-

والخميس سلّم قادة الاحتجاجات اقتراحات للمجلس العسكري حول المؤسسات المدنية الجديدة التي يرغبون في أن تتولى الحكم في البلاد بما فيها المؤسسات التنفيذية والتشريعية.

والاربعاء قال محمد ناجي الأصم القيادي في تحالف الحرية والتغيير إنّ "المجلس العسكري الانتقالي غير جاد في تسليم السلطة الى المدنيين (...) ويصر على أن (يكون) المجلس السيادي (المشترك) عسكريا مع تمثيل للمدنيين".

وأكد أن "المجلس العسكري يمدد سلطاته يوميا"، مضيفا أن على المجتمع الدولي ان يدعم خيارات الشعب السوداني.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، حذّر زعيم حزب الأمة السوداني المعارض الصادق المهدي الاربعاء قادة الاحتجاجات من استفزاز اعضاء المجلس العسكري الانتقالي الحاكم، وقال إنهم سيسلمون السلطة قريبا إلى إدارة مدنية كما يطالب المتظاهرون.

وصرح المهدي "يجب أن لا نستفز المجلس العسكري بمحاولة حرمانه من شرعيته، أو حرمانه من دوره الإيجابي في الثورة". وأضاف السياسي المخضرم "يجب ألا نتحداهم بطريقة تجبرهم على اثبات نفسهم بطريقة مختلفة".

بدوره، أكّد نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو الملقب حميدتي أنّ المجلس العسكري "ملتزم بالمفاوضات لكنه (لن يسمح) بالفوضى".

وقال المتحدث باسم المجلس العسكري الفريق شمس الدين الكباشي إنّ "القوات المسلحة يجب أن تبقى في المجلس السيادي" بسبب التوترات التي تضرب البلاد.

واعتبر الاعلان بشأن تشكيل مجلس مدني عسكري مشترك السبت انفراجا يهدف إلى تمهيد الطريق لاجراء مفاوضات مفصلة حول خارطة طريق لتشكيل حكومة مدنية.

إلا ان الربيع قال الخميس انه لم يتم تحديد موعد لاجراء مزيد من المحادثات مع المجلس العسكري لتسوية الخلافات بين الجانبين.

وفي وقت لاحق الخميس أكد قادة الاحتجاجات في السودان أن الإدارة المدنية التي يرغبون في تشكيلها يجب أن تشتمل على ممثلين للجماعات المسلحة التي أمضت سنوات في القتال ضد الخرطوم خلال حكم الرئيس المخلوع عمر البشير.

وقال خالد عمر يوسف، أحد قادة "الحرية والتغيير" المنظمة لاحتجاجات السودانية، "لن نشكل مؤسسات الفترة الانتقالية (المدنية) بدون أن تكون الحركات المسلحة جزءا منها"، من دون أن يسمي حركات محددة.

وكان المتمردون حملوا السلاح في اقليم دارفور في 2003، ما دفع النظام إلى اطلاق ميليشيات قبلية في نزاع قالت الامم المتحدة إنه أدى إلى مقتل 300 الف شخص في موازاة اتهام البشير بارتكاب ابادة.

كما خلفت نزاعات أخرى في ولايتي النيل الأزرق وجنوب كردفان آلاف القتلى.

واتخذت الاحتجاجات في السودان منحى مختلفا عندما بدأ آلاف المتظاهرين في السادس من نيسان/ابريل تجمعا أمام مقرّ قيادة الجيش في العاصمة، مطالبين القوات المسلحة بمساعدتهم في إسقاط البشير.

وبعد خمسة أيام، استولى الجيش على السلطة عبر مجلس عسكري انتقالي وعزل البشير، بعد أشهر من الاحتجاجات التي بدأت على خلفية زيادة أسعار الخبز.

ومذاك، يرفض المجلس الدعوات إلى التخلي عن السلطة، ما دفع المتظاهرين لاتهام أعضائه بانهم لا يختلفون عن البشير.

وأيدت حكومات غربية مطالب المتظاهرين، لكن دولاً عربية خليجية قدمت الدعم للمجلس العسكري، بينما دعت دول إفريقية إلى منح المجلس العسكري مزيداً من الوقت قبل تسليم السلطة للمدنيين.

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