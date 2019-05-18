هذا المحتوى تم نشره يوم 18 مايو, 2019 10:19 ص

يجمع رئيس حزب "الرابطة" الايطالي (يمين متشدد) السبت في معقله بميلانو ممثلي أحزاب قومية أوروبية قبل أسبوع من الانتخابات الاوروبية، في تظاهرة كبيرة أفسدت عليها فضيحة طالت حليفه النمساوي.

وقبيل انطلاق هذا التجمع استقال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي (يمين متطرف) من منصبه كنائب للمستشار النمساوي السبت، وذلك بعد اتهامه بمحاولة الحصول عام 2017 على تمويل من "أوليغارشي" روسي مقابل صفقات. وقد يكون طلب منه تمويل حزبه المرتبط من جهة أخرى باتفاق تعاون مع حزب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، روسيا الموحّدة.

وألغى النائب الاوروبي هارالد فيليمسكي رئيس لائحة حزب الحرية النمساوي للانتخابات الاوروبية، زيارته لميلانو بسبب ذلك. وحل محله النائب الاوروبي جورج ماير.

وقبل أسبوع من الاقتراع الاوروبي تأتي هذه الفضيحة في توقيت سيء لسالفيني وحليفته الرئيسية مارين لوبن رئيسة التجمع الوطني في فرنسا (يمين متشدد).

وأكدت الأخيرة في مؤتمر صحافي أنّ حركتها "تحترم" قوانين تمويل الأحزاب السياسية، في رد على تحقيق في فرنسا حول مزاعم عن وظائف وهمية في البرلمان الأوروبي قد يكون حزب لوبن مسؤولا عنها.

- "استعادة المفاتيح" -

وينوي سالفيني ولوبن ارساء تحالف بين 12 حزبا تتفق على مواجهة الهجرة و"الأسلمة"، ولكنّ مواقفها تتباين بشأن مسائل مثل الانضباط في مستوى الميزانية وتوزيع المهاجرين الموجودين في دول الاتحاد الاوروبي، أو حتى بشأن روسيا.

وهدفهما هو جعل كتلة "اوروبا الأمم والحريات" التي تضم أصلا "الرابطة" و"التجمع الوطني" و"حزب الحرية" النمساوي وحزب "مصلحة الفلامنك" الهولندي، ثالث كتلة في البرلمان الاوروبي، وهي مرتبة ينافس عليها أيضا "تحالف الديموقراطيين والليبراليين لأجل اوروبا" الذي يمكن أن يضم النواب الفرنسيين من تيار الرئيس ايمانويل ماكرون.

وكثّف ماتيو سالفيني الذي يشغل منصبي نائب رئيس الحكومة ووزير الداخلية في ايطاليا من تجمعاته الانتخابية، وطالب الجمعة ب"المساعدة لنصبح الحزب الأول في اوروبا واستعادة مفاتيح بيتنا".

وأضاف أنّ "الانتخابات الأوروبية هي استفتاء بين الحياة والموت وبين الماضي والمستقبل وبين اوروبا حرة ودولة اسلامية تقوم على الخوف"، ووصف بشكل مسبق الممتنعين عن التصويت ب"المتواطئين مع ميركل وماكرون وسوروس".

بدورها قالت لوبن إنّ "المعركة التي نخوضها هي التزام ضدّ الشمولية: العولمة والأسلمة".

وبدأ عدة آلاف من ناشطي الرابطة، حزب ماتيو سالفيني، بالتدفق إلى ساحة كاتدرائية ديومو الشهيرة بميلانو التي سيلقي أمامها قادة وممثلي السياديين كلماتهم.

وكُتب على لافتة "للتكنوقراط والمصرفيين"، فيما كتب على أخرى "إيطاليا أولاً".

- "أوروبا جديدة" -

ومع أن سينو مادالوني المولودة في باليرمو تعمل في وكالة أوروبية في ألمانيا، فهي تطالب ب"أوروبا جديدة".

أما دومينيك فرني الناشطة في التجمّع الوطني والآتية من آنتيب الفرنسية، فتشيد بسالفيني لأنه "قلل الهجرة" بينما ماكرون "لم يفعل الأمر نفسه لفرنسا".

لكن الخلافات تبقى كثيرة ومنها مثلا طبيعة العلاقات مع روسيا، إذ إن سالفيني ولوبن مقربان من موسكو في حين تملك الاحزاب القومية في الدول الشيوعية السابقة، حساسية حيال ذلك.

ويقر سالفيني بوجود تباينات ولكنّه يقلل من أهميتها. وقال الجمعة مدافعا عن مرونة في التعاطي مع الموازنة "أعتقد أن الأرقام الجديدة للبرلمان الاوروبي والتوازنات الجديدة في المفوضية، ستتيح تغيير القواعد التي تخنق الاقتصاد".

ويتوقع، بحسب آخر الاستطلاعات، ان يحصل حزب الرابطة على 26 مقعدا في البرلمان الاوروبي (زيادة بعشرين مقعدا) والتجمع الوطني الفرنسي على 20 مقعدا (زيادة خمسة نواب) وحزب البديل لألمانيا على 11 مقعدا (زيادة بعشرة مقاعد).

وهناك احزاب اخرى أصغر، بعضها ليس مؤكدا أن يحصل على مقاعد مثل حزب الإرادة (فوليا) البلغاري، وصل ممثلون عنها إلى ميلانو.

بالتوازي، تجمّع متظاهرون في حديقة سمبيوني، رفعوا لافتات كتب عليها "نعم لاستقبال المهاجرين، نعم لطرد سالفيني".

وبرز بين الغائبين رئيس الحكومة المجري فيكتور اوربان الذي كان وعد سالفيني ب "التعاون" بعد الانتخابات الاوروبية لكنه يرفض أي تحالف مع لوبن، وكذلك "حزب الحق والعدالة" البولندي برغم زيارة سالفيني لوارسو في كانون الثاني/يناير الماضي.

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