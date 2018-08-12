تظاهرة للسيخ في لندن تطالب باستقلال ولاية البنجاب
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متظاهرون من السيخ يطالبون باستقلال ولاية البنجاب في الهند، خلال تجمع لهم في لندن في الثاني عشر من آب/اغسطس 2018(afp_tickers)
تظاهر مئات السيخ بعد ظهر الاحد في لندن مطالبين بإجراء استفتاء حول إستقلال ولاية البنجاب عن الهند.
وتندرج هذه التظاهرة في إطار "حملة سلمية لصالح اجراء استفتاء غير ملزم حول مسألة حق السيخ بتقرير المصير، الامر الذي تضمنه شرعة الامم المتحدة والاتفاقية الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية"، بحسب ما أعلن المنظمون في بيان.
ويطالب الانفصاليون السيخ باقامة دولة لهم في "خالستان" او "بلاد الانقياء". وهم يعتبرون أن "السيخ هم الشعب الاصلي في البنجاب" الولاية الهندية الواقعة على مقربة من الحدود مع باكستان، كما أن لهم "هويتهم الدينية والثقافية واللغوية المختلفة، وهم يتعرضون للاضطهاد من الدولة الهندية".
وتجمع المتظاهرون في ساحة الطرف الاغر في لندن، وارتدى بعضهم قمصانا بيضاء كتب عليها "أدعم خالستان، أرضنا وشعبنا وماؤنا". كما حمل آخرون اعلاما صفراء تحمل اسم خالستان.
وقال الشاب جاس سينغ (26 عاما) الذي يعيش في لندن "نحن نناضل من اجل حرية البنجاب" وندد ب"القمع الهندي للسيخ"، معتبرا انه مع الاستقلال "سنكون قادرين على الاكتفاء الذاتي وتقرير مصيرنا بأنفسنا".
وعلى مسافة قصيرة من التجمع حاول عشرات الاشخاص من الهندوس المناهضين لهذه التظاهرة افتعال اكبر ضجة ممكنة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب