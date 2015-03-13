تظاهرتان مؤيدتان للحوثيين وصالح في صنعاء
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متظاهرون في صنعاء يحملون صور احمد علي عيدالله صالح ابن الرئيس السابق(afp_tickers)
تظاهر الاف من انصار الحوثيين الجمعة في صنعاء دعما للميليشيا الشيعية التي تسيطر على العاصمة اليمنية، فيما نظم تجمع اخر مؤيد للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
وايد المشاركون في التظاهرة الاولى التي جرت في شمال العاصمة "الاعلان الدستوري" الذي سيطر عبره الحوثيون في شباط/فبراير على السلطة في صنعاء.
وخلال التجمع الثاني في جنوب العاصمة، اطلق المئات شعارات تؤيد اجراء انتخابات رئاسية وترشح نجل الرئيس السابق احمد. ولم تسجل حوادث تذكر.
واتهم صالح الذي استقال تحت ضغط شعبي في 2012، بدعم الحوثيين بهدف اضعاف الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي.
وكان احمد نجل صالح قائدا للحرس الجمهوري خلال حكم والده. وهو حاليا سفير اليمن في الامارات.
وبعدما استقال في نهاية شباط/فبراير بضغط من الحوثيين، فر هادي بعد شهر الى عدن في جنوب البلاد مطالبا باستئناف الحوار السياسي خارج صنعاء.
وتعتبر الامم المتحدة هادي "رئيسا شرعيا" لليمن.
والخميس، قتل متظاهران واصيب ستة اخرون برصاص الحوثيين لدى تفريقهم تظاهرة مناهضة لهم في مدينة البيضاء (وسط).
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب