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هذا المحتوى تم نشره يوم 13 مارس, 2015 08:07 م 13 مارس 2015 - آخر تحديث - 20:07

متظاهرون في صنعاء يحملون صور احمد علي عيدالله صالح ابن الرئيس السابق (afp_tickers)