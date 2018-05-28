تعديل المصرف المركزي التركي لاسعار الفائدة يرفع قيمة الليرة
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ورقة نقدية من فئة 50 ليرة تركية فوق فئات من الدولار الاميركي في 23 ايار/مايو 2018(afp_tickers)
ارتفعت قيمة الليرة التركية الاثنين بعد ان أعلن المصرف المركزي التركي أنه سيستكمل اجراءات تبسيط السياسة النقدية.
واعلن المركزي التركي في بيان على موقعه الالكتروني "تم اتخاذ قرار لانجاز عملية التبسيط المتعلقة بالاطار التنفيذي للسياسة النقدية".
وقال المصرف ان معدل فائدة اعادة الشراء-الريبو لاجَل اسبوع سيكون المعدل المستخدم في السياسة النقدية، وسيوازي معدل فوائد الاقراض الحالية المحددة بـ16,5 بالمئة.
وارتفعت قيمة الليرة التركية بنسبة 3 بالمئة مقابل الدولار بعد صدور بيان المركزي التركي مسجلة قيمة تداول عند 4,56 ليرة مقابل الدولار، و5,32 مقابل اليورو.
واعلن المركزي التركي الاثنين ان معدل فوائد الاقراض سيحدد بهامش 150 نقطة اساس اعلى او ادنى من معدل فائدة اعادة الشراء-الريبو.
وأعلن المركزي التركي ان السياسة النقدية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من الاول من حزيران/يونيو.
والاسبوع الماضي اعلن البنك المركزي التركي رفع معدلات الفائدة الرئيسية لتعزيز الليرة، برفع معدل فائدة الاقراض لنافذة السيولة المتأخرة من 13,5% الى 16,5%.
وجاءت خطوة المركزي التركي بعد ايام من الضبابية شهدتها الاسواق حول ما اذا كان المركزي التركي سيرفع اسعار الفائدة بعد ان طالب الرئيس رجب طيب اردوغان، المعارض الشرس لزيادة الفوائد، بخفض الفوائد من اجل تحفيز الاقتصاد.
وساهمت خطوة المركزي التركي في تعزيز قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، في وقت تستعد تركيا لانتخابات رئاسية وتشريعية يسعى فيها اردوغان للفوز بولاية رئاسية ثانية وغالبية نيابية وازنة.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب