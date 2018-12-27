تعديل وزاري في السعودية يشمل وزير الخارجية (رسمي)

هذا المحتوى تم نشره يوم 27 ديسمبر, 2018 12:52 م

صورة للملك سلمان بن عبد العزيز من وكالة الأنباء السعودية "واس" تعود الى 18 كانون الأول/ديسمبر 2018

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز الخميس أمرا ملكيا قضى ب"إعادة تشكيل مجلس الوزراء" وشمل تعيين وزير جديد للخارجية هو ابراهيم العساف، بدلا من عادل الجبير، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وجاءت التعديلات الوزارية في وقت تتعرّض المملكة لضغوط دولية على خلفية مقتل الصحافي جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في اسطنبول، الامر الذي أثر سلبا على صورة المملكة في الخارج.

وجاء في الأمر الملكي الذي نشرت نصه الوكالة إنّ الجبير أصبح "وزير دولة للشؤون الخارجية وعضواً في مجلس الوزراء".

وصدرت أوامر ملكية أخرى تناولت أيضا تعديلا في تركيبتي مجلس الشؤون الأمنية والسياسية ومجلس الشؤون الاقتصادية.

ولا يزال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يرأس هذين المجلسين، كما يحتفظ بمنصبه كنائب لرئيس مجلس الوزراء ووزير للدفاع.

واحتفط وزراء الطاقة خالد الفالح، ووزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، ووزير المالية حمد بن عبدالله بن عبدالعزيز الجدعان، بمناصبهم، بينما جرى تعيين تركي بن عبدالله الشبانة وزيراً للإعلام بدلا من عواد العواد الذي أصبح مستشارا في الديوان الملكي.

وأمر الملك السعودي بإعفاء رئيس الهيئة العامة للرياضة تركي آل الشيخ المقرّب من ولي العهد، من منصبه، وتعيينه على رأس الهيئة العامة للترفيه.

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