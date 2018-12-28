تعزيز الإجراءات الأمنية في باريس إستعدادا لليلة رأس السنة

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 05:12 م

محتجو السترات الصفراء يتظاهرون خلال السبت السادس في 22 كانون الأول/ديسمبر 2018 في باريس

أعلنت الشرطة الفرنسية الجمعة أن الإجراءات الأمنية ستعزز بشكل كبير في باريس ليلة رأس السنة في الحادي والثلاثين من كانون الأول/ديسمبر، خصوصا في منطقة الشانزليزيه السياحية التي تشهد عادة تجمعات كبيرة في هذه المناسبة.

وقالت الشرطة في بيان "في إطار التهديد الإرهابي" الذي لا يزال قائما في البلاد، فإن طوقا أمنيا سيفرض على المنطقة الواقعة حول الشانزليزيه وساحة الايتوال في باريس.

والجديد في الامر، أن هذه المنطقة التي تشهد عادة تجمع الفرنسيين بأعداد كبيرة للإحتفال ببدء السنة الجديدة، ستشهد تجمعا أيضا للسترات الصفراء الذين ينزلون الى الشارع منذ أسابيع عدة إحتجاجا على سياسة حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأعلن أصحاب السترات الصفراء عزمهم القيام بتحرك "غير عنيف" في هذه المناسبة، معتبرين أن العام 2019 "سيكون غنيا بالتغيرات والأنتصارات"، حسب ما جاء على صفحتهم على فيسبوك.

وأعرب أكثر من سبعة آلاف شخص عن نيتهم المشاركة في تحرك السترات الصفراء، في حين أكد نحو 58 ألفا إهتمامهم بالأمر.

وأضافت الشرطة أيضا في بيانها أنه داخل منطقة الشانزليزيه "سيجري تفتيش الحقائب والسيارات والتدقيق بما ينقله" المشاركون في هذه المناسبة.

وتابع البيان أن إدخال الكحول والألعاب النارية سيكون محظورا تماما، وسيقفل كل هذا القطاع من العاصمة أمام السيارات من الساعة 15،00 تغ الاثنين، حتى الساعة الثانية ت غ الثلاثاء.

ودعت الشرطة المواطنين الى استخدام سيارات النقل العام بدلا من سياراتهم الخاصة للوصول إلى منطقة الشانزليزيه، موضحة أن وسائل النقل العام ستكون مجانية من الساعة 16،00 ت غ الاثنين حتى الساعة 11،00 ت غ الثلاثاء.

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