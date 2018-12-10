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وظائف رئيسية

تعطل حركة القطارات في ألمانيا جراء إضراب (الشركة المشغلة)

عامل أمام شعار ضخم يحمل اسم شركة سكك الحديد الألمانية العملاقة "دويتشه بان" في محطة قطارات برلين الرئيسية بتاريخ 16 تشرين الثاني/نوفمبر

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تعطلت جميع خطوط القطارات الرئيسية في ألمانيا الاثنين إثر إضراب نفذه عمال سكك الحديد للضغط من أجل زيادة رواتبهم، وفق ما أفادت الشركة المشغلة "دويتشه بان".

وأشار بيان الشركة إلى حصول "اضطرابات في خطوط النقل الإقليمية" جراء إضراب لمدة أربع ساعات بدأ الساعة 05,00 (04,00 ت غ).

وأوضح متحدث باسم الشركة لوكالة فرانس برس أن القطارات السريعة والخدمات داخل المدن تأثرت بالإضراب.

وكانت جولة مفاوضات بين الشركة ونقابة عمال السكك الحديد، الذين يطالبون برفع رواتب 160 الف موظف بنسبة 7,5 بالمئة، انتهت من دون اتفاق.

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