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هذا المحتوى تم نشره يوم 31 أغسطس, 2018 09:49 م 31 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 21:49

قوات امن ليبية عند مدخل مطار طرابلس الدولي في الاول من حزيران/يونيو 2017

أعلن المطار الوحيد العامل في العاصمة الليبية مساء الجمعة تعليق كلّ الرحلات بسبب المعارك الدائرة قرب طرابلس والتي أودت بحياة ما لا يقل عن 39 شخصاً منذ الإثنين، على ما أكّد مصدر ملاحي.

وقُتل 39 شخصاً وأصيب مئة آخرون بجروح، غالبيتهم مدنيّون، خلال خمسة أيام من المواجهات بين مجموعات مسلّحة متناحرة في أحياء تقع جنوب طرابلس، وذلك استناداً إلى حصيلة جديدة أوردتها وزارة الصحة.

وتواصلت الاشتباكات بالأسلحة الثقيلة الجمعة على نحو مُتقطّع. ووفقاً لشهود عيان وخدمات الإنقاذ الليبية، سقطت صواريخ وقذائف عدة في العديد من المناطق في محيط العاصمة الليبية وفي داخلها، ما تسبّب في سقوط مزيد من الضحايا المدنيين.

وسقطت ثلاثة صواريخ على الأقلّ بالقرب من مطار معيتيقة، ما أجبر أجهزته على تعليق الرحلات الجوّية لمدة 48 ساعة على الأقل كإجراء أمني، بحسب ما قال مسؤول في المطار.

وأضاف المصدر نفسه إنّ الرحلات الجوّية تم تحويلها موقّتاً إلى مطار مصراتة على بعد 200 كيلومتر شرق طرابلس.

وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مساء الخميس إنها "تدين بشدة الخسائر في الأرواح بين المدنيين في طرابلس وتدعو جميع الأطراف الى اتّخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين وإيقاف جميع الأعمال العدائية".

وأضافت البعثة إن "الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب".

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب