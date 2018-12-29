تعليق الرحلات في مطار هانوفر بسبب وجود سيارة على المدرج

هذا المحتوى تم نشره يوم 29 ديسمبر, 2018 05:34 م

مسافرون ينتظرون في مطار هانوفر في 29 كانون الأول/ديسمبر 2018 عقب تعليق الحركة الجوية بعد دخول رجل بسيارة إلى مدرج المطار

علقت حركة الطيران في مطار هانوفر السبت بعد اصطدام سيارة بحاجز ودخولها الى المدرج، بحسب الشرطة.

وذكرت شرطة هانوفر على تويتر أن "حادثاً أمنياً وقع في مطار هانوفر عند نحو الساعة 15,40 (14,40 ت غ). فقد اقتحم رجل حاجزاً بسيارة ودخل بها إلى المدرج".

وتم على الفور اعتقال الرجل ويجري التحقيق معه. وكانت سيارته مسجلة في بولندا.

وبقي تسجيل صعود المسافرين إلى بعض الرحلات متوقفا حتى الساعة 18,30 ت غ، فيما تجري الشرطة تحقيقاتها.

وأغلق جزء من مبنى أ، ولكن بقي المدرجان الآخران في المطار مفتوحان، بحسب ما أفادت الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية.

وتم تحويل الطائرات القادمة إلى مطارات أخرى.

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