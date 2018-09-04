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هذا المحتوى تم نشره يوم 04 سبتمبر, 2018 12:33 م 04 سبتمبر 2018 - آخر تحديث - 12:33

جلسة البرلمان العراقي في 3 ايلول/سبتمبر في بغداد.

علق مجلس النواب العراقي الذي بدأ أعماله الاثنين جلساته حتى منتصف الشهر الحالي بهدف اجراء مفاوضات موسعة بين الكتل النيابية للتوصل إلى اتفاق حول تسمية رئيس للمجلس، كما أفاد أعضاء في المجلس وكالة فرانس برس.

وقال بختيار شاويس النائب عن حزب الاتحاد الوطني الكردستاني لفرانس برس الثلاثاء "رفعت جلسة البرلمان الى 15 ايلول/سبتمبر، على أمل التوصل الى اتفاق لانتخاب رئيس البرلمان ونائبيه" خلال الايام القادمة.

وعقدت الاثنين أول جلسة للبرلمان بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية التي فاز خلالها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الذي قد يشكل الحكومة، بمشاركة رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي.

ويطالب تحالفان رئيسيان، الصدر والعبادي الذي أطلق عليه اسم "تحالف البناء والاصلاح" و"تحالف البناء" الذي يتزعمه هادي العامري ورئيس الوزراء السابق نوري المالكي، بتشكيل الكتلة الاكبر من خلال تصريحات عن تشكل التحالف الاكبر عددا داخل البرلمان.

وأعلن التحالف الصدر العبادي عن تشكيل الائتلاف يضم 177 نائبًا، فيما اعلن تحالف الفتح الذي يض "تحالف البناء"، تقديم تواقيع 153 نائبا الى رئيس البرلمان ، المؤقت الاكبر سنا محمد علي زيني (79 عاما).

ورفعت جلسة الاثنين التي استؤنفت الثلاثاء بسبب عدم التوصل الى اتفاق على تسمية التحالف الأكبر.

ولم يتحقق النصاب الكامل لانعقاد جلسة اليوم التي يقودها رئيس السن، لحضور أقل من نصف اعضاء المجلس ال329.

وتخوض الكيانات السياسية مفاوضات متواصلة منذ عدة أسابيع دون التوصل حتى الان الى اتفاق على تشكيل التحالف الاكبر داخل البرلمان والذي يمنح وفقا للدستور أحقية تشكيل الحكومة المقبلة للبلاد، الامر الذي يمتد الى تسمية رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان.

بدوره، أكد النائب حسن المسعودي عن تيار الحكمة لفرانس برس "نأمل أن تتوصل الكتل السياسية خلال الايام العشرة القادمة، الى اتفاق شامل على تسمية رئيس مجلس النواب ونائبيه ورئيس الجمهورية والكتلة الاكبر".

وتواجه الحكومة المقبلة أزمة أجتماعية وصحية كبيرة بدأت منذ حوالى شهرين، طالب خلالها محتجون في جنوب ووسط العراق بتحسين الخدمات العامة والبنى التحتية في مناطق تعاني نقصا حاداً منذ سنوات طويلة، خصوصا في مجالات الماء والكهرباء.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب