تعليق حركة الملاحة الجوية في مطار غاتويك بسبب طائرات مسيّرة

هذا المحتوى تم نشره يوم 20 ديسمبر, 2018 11:12 ص

بقيت حركة الملاحة الجوية معلّقة صباح الخميس في مطار غاتويك الدولي بالقرب من لندن، إثر رصد طائرات مسيّرة تحلّق في محيطه، بحسب ما أعلنت الإدارة في قرار تنعكس تداعياته على 10 آلاف مسافر على الأقلّ قبل أيام من عيد الميلاد.

بقيت حركة الملاحة الجوية معلّقة صباح الخميس في مطار غاتويك الدولي بالقرب من لندن، إثر رصد طائرات مسيّرة تحلّق في محيطه، بحسب ما أعلنت الإدارة في قرار تنعكس تداعياته على 10 آلاف مسافر على الأقلّ قبل أيام من عيد الميلاد.

وجاء في بيان صادر عن إدارة المطار أن "الرحلات المنطلقة من مطار غاتويك والمتوجّهة إليه تبقى معلّقة بعد رصد طائرات مسيّرة تحلّق فوق المدرج ليل أمس وصبيحة اليوم (الخميس)".

وكانت حركة الملاحة الجوية قد علّقت في هذا المطار الذي يعدّ ثاني أكبر مطار في بريطانيا بعد هيثرو، الأربعاء عند الساعة 21,30 بتوقيت غرينيتش بعد الإبلاغ عن طائرتين مسيّرتين تحلّقان في الموقع. وعادت الحركة إلى المطار ليلا لثلاثة أرباع الساعة قبل أن تتوقف مجددا إثر الإبلاغ عن تحليق طائرات مسيّرة في جواره وآخرها عند الساعة 7,00 بتوقيت غرينيتش.

وأوصت إدارة المطار المسافرين المنطلقين من غاتويك بعدم المجيء إلى الموقع والتحقّق من وضع رحلاتهم مع شركات الطيران.

وتأثر نحو 10 آلاف مسافر بهذه التدبير مساء الأربعاء، بحسب ما أفاد المدير التنفيذي للمطار كريس وودروف عبر أثير الإذاعة الرابعة في "بي بي سي"، متكلما عن تصرّف "متهوّر".

وأوضح وودروف أن الشرطة تبحث عن مشغّلي هذه الطائرات وتتولّى مروحية مراقبة الموقع.

مطار غاتويك هو ثامن أكبر مطار في أوروبا من حيث حركة الملاحة الجوية. وهو يوفّر رحلات إلى أكثر من 228 وجهة في 74 بلدا. ويعبر فيه نحو 45 مليون مسافر في السنة.

ويحظر القانون البريطاني استخدام طائرات مسيّرة بالقرب من الطائرات أو المطارات.

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