هذا المحتوى تم نشره يوم 22 يناير, 2020 12:20 م

ركاب يستقلون طائرة من مطار معيتيقة في طرابلس في ليبيا، الذي أعيد فتحه بعد ثلاثة أشهر من الإغلاق، 12 كانون الأول/ديسمبر 2019

عُلقت حركة الملاحة الجوية لبضع ساعات الأربعاء في المطار الوحيد الذي يعمل في العاصمة الليبية طرابلس، عقب سقوط صواريخ داخله.

وقال المتحدث باسم الجيش الليبي العقيد محمد قنونو إن مطار معيتيقة الدولي تعرض لقصف "بستة صواريخ غراد"، في "خرق جديد لوقف اطلاق النار" الذي تم التوصل اليه في 12 كانون الثاني/يناير بين الاطراف الليبية المتحاربة.

واتهم قنونو "ميليشيات مجرم الحرب المتمرد (المشير خليفة) حفتر" بتنفيذ هذه الهجمات.

وعلّقت إدارة مطار معيتيقة الرحلات قبل أن تعلن بعد ساعات قليلة استئنافها.

وتم تحويل مسار طائرات، خاصة الآتية من تونس، إلى مطار مصراتة على بعد 200 كلم شرقا.

ويشن المشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق ليبيا، هجوماً منذ 4 نيسان/ابريل للسيطرة على طرابلس. وكان مطار معيتيقة هدفاً لعدة ضربات جوية وصاروخية نسبت لقوات موالية لحفتر.

وتتهم هذه القوات حكومة الوفاق الوطني التي تعترف بها الأمم المتحدة باستخدام جزء من المطار لأهداف عسكرية، وهو ما تنفيه حكومة الوفاق.

واستؤنفت الرحلات من مطار معيتيقة منتصف كانون الأول/ديسمبر بعد ثلاثة أشهر من تعليقها.

ومطار معيتيقة هو في الأساس قاعدة عسكرية قبل أن يستخدم لأغراض مدنية بديلاً عن مطار طرابلس الدولي الذي تعرض لأضرار كبيرة خلال معارك عام 2014.

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