هذا المحتوى تم نشره يوم 16 مايو, 2019 03:07 م

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره النمساوي عقب محادثاتت في سوتشي في 15 أيار/مايو 2019

تم تعليق مشروع بناء كاتدرائية ارثوذكسية في مدينة اورال الروسية في يكاتيرينبرغ وفق ما اعلن الخميس رئيس بلدية المدينة بعد أيام من التظاهرات والصدامات في الموقع المحدد لتشييد الكاتدرائية.

وقال الكسندر فيسوكينسكي كما نقلت عنه وكالة تاس للانباء "علقنا الاعمال اليوم" مضيفا أنه سيتم اجراء استطلاع رأي لتحديد مستقبل المشروع.

وتابع بحسب مشاهد بثت على مواقع التواصل الاجتماعي "ستجري المدينة استطلاعا (...) لن يكون استطلاعا يشمل مئة او مئتين او ألف شخص بل سيتم بحسب عينة تمثيلية".

وجاء ذلك بعدما دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق الخميس إلى الاستماع لأصوات المحتجين على بناء الكاتدرائية.

واحتج الآلاف في مدينة أورال في يكاتيرينبرغ هذا الأسبوع ضد خطط الكنيسة الارثوذكسية بناء كاتدرائية تحاكي اخرى كانت موجودة قبل العهد السوفياتي في متنزه يرتاده كثيرون وسط المدينة.

وصرح بوتين خلال منتدى في مدينة سوتشي على البحر الأسود "إذا كان الناس ضد ذلك، يجب احترام رأيهم".

واقترح إجراء "استطلاع تذعن فيه الأقلية لرغبة الأغلبية".

وعُرف عن بوتين خلال عقدين من حكمه بقمع الاحتجاجات العامة والمعارضة.

إلا أنه قال الخميس "يجب على الجانبين اتخاذ خطوات لحل هذه المسألة من وجهة نظر الناس الذين يعيشون هناك".

واعتقل العشرات بسبب اشتباكات في موقع البناء في يكاتيرينبرغ التي تبعد نحو 1700 كلم عن موسكو.

وقال بوتين "في العادة الناس يطالبون ببناء كاتدرائية .. فالكاتدرائيات يجب أن توحد الناس لا أن تفرق بينهم".

وكشف الخلاف التوترات الناجمة عن تصاعد نفوذ الكنيسة الارثوذكسية في روسيا.

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