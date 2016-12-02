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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 ديسمبر, 2016 11:20 ص 02 ديسمبر 2016 - آخر تحديث - 11:20

الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب يلقي كلمة في سينسيناتي بولاية اوهايو اثناء جولة "شكرا اميركا"، 1 ك1/ديسمبر 2016

اضاف الرئيس الاميركي المنتخب دونالد ترامب اسما جديدا الى تشكيلته الحكومية اثر اختياره الجنرال جيمس ماتيس ليكون وزير الدفاع في الادارة المقبلة.

وهو ثاني جنرال متقاعد يتم اختياره للحكومة بعد اللفتانت جنرال مايك فلين الذي عينه ترامب مستشارا للامن القومي.

في ما يلي لائحة بابرز التعيينات التي قام به ترامب حتى الان:

- الحكومة -

- وزير العدل: جيف شيشنز (69 عاما)، احد اوائل مؤيدي ترامب خلال الحملة الانتخابية. هو سناتور مناهض للهجرة من الاباما وواجه اداؤه انتقادات شديدة بالنسبة للعلاقات بين مختلف الاعراق ورفض ترشيحه في احدى المرات لمنصب قضائي بسبب القلق حول تصريحات سابقة ادلى بها حول السود.

- مدير وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية (سي آي ايه): مايك بومبيو (52 عاما)، هو اشد منتقدي الاتفاق النووي الايراني. عضو الكونغرس المتشدد عن كنساس انتخب عام 2010 عضوا في مجلس النواب حيث كان من اعضاء حزب حركة الشاي المتطرف واحد مسؤولي لجنة بنغازي المثيرة للجدل للتحقيق في الهجوم على القنصلية الاميركية عام 2012، والتي استهدفت منافسة ترامب في الانتخابات الديموقراطية هيلاري كلينتون.

- وزير التجارة: ويلبر روس (79 عاما)، مليادير ومستثمر عرف كثيرا باستثماراته في مصانع الصلب والفحم التي تواجه صعوبات مالية ثم بيعها لتحقيق ارباح. واطلق عليه لقب "ملك الافلاس" بسبب تاريخه الطويل في الاستثمار في مثل هذه الصفقات.

- وزير الدفاع: جيمس ماتيس (66 عاما)، جنرال متقاعد كان يترأس كتيبة قوات مشاة البحرية (مارينز) خلال حرب الخليج الاولى، وفرقة تابعة لقوات المارينز خلال غزو العراق في 2003. وفي 2010 رشح ماتيس، وهو من ولاية واشنطن، المعروف بخطابه الحاد رئيسا للقيادة الاميركية العسكرية الوسطى.

وسيحتاج ماتيس الى موافقة مجلس الشيوخ واستثناء خاص من قانون يحظر على جنرالات متقاعدين تولي منصب وزارة الدفاع لمدة سبع سنوات بعد تقاعدهم.

- وزيرة التعليم بيتسي ديفوس (58 عاما)، ناشطة ثرية من الجمهوريين في ميشيغن، مؤيدة لبدائل عن المدارس الحكومة المحلية، في حركة تدعو الى اصلاح يعطي الاهالي خيار الخروج من نظام التعليم الرسمي المجاني.

- وزير الصحة والخدمات الانسانية توم برايس (62 عاما): نائب عن جورجيا وجراح سابق من اشد منتقدي النظام الصحي الذي اطلقه الرئيس باراك اوباما "أوباما كير" الذي أمن ضمانا صحيا لحوالى 20 مليون اميركي.

- مستشار الامن القومي الجنرال المتقاعد مايكل فلين (57 عاما): ابرز مستشاري ترامب العسكريين. جنرال خدم في الحروب التي خاضتها اميركا في العراق وافغانستان واثار جدلا بتصريحاته المتشددة التي اعتبرها بعض منتقديه بانها قريبة من معاداة الاسلام، لكنه اعتمد مواقف اكثر ليونة حيال روسيا والصين.

- وزيرة النقل ايلين تشاو (63 عاما): وزيرة العمل السابقة في حكومة الرئيس جورج دبليو بوش والمولودة في تايوان، سبق ان شغلت منصب نائبة وزير النقل في ادارته. كانت اول امرأة اميركية من اصل اسيوي تتولى منصبا حكوميا وهي زوجة زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل.

- وزير الخزانة ستيفن منوتشين (53 عاما): خبير مالي في وول ستريت كان شريكا في "غولدمان ساكس" قبل ان يطلق صندوق استثمار يدعمه المؤيد للحزب الديموقراطي جورج سوروس وقام بتمويل انتاجات ضخمة في هوليوود مثل "أفاتار" و"سويسايد سكواد".

- السفيرة لدى الامم المتحدة نيكي هالي (44 عاما): عرفت على نطاق واسع بصفتها حاكمة ولاية كارولاينا الجنوبية بعدما تقدمت جهود انزال علم معركة الكونفدرالية عن مبنى المجلس التشريعي للولاية وذلك بعد أسبوع على هجوم قتل فيه مسلح أبيض بالرصاص تسعة سود من المصلين في كنيسة بتشارلستون.

- مناصب غير حكومية-

- رئيس موظفي البيت الابيض راينس بريبوس (44 عاما): رئيس اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري يعتبر رجل سياسة يمكنه بناء الجسور بين ترامب وقيادة الحزب الجمهوري وخصوصا رئيس مجلس النواب بول راين، حليفه منذ فترة طويلة.

- كبير المخططين الاستراتيجيين ستيف بانون (63 عاما): شخصية بارزة في حملة ترامب الانتخابية الناجحة. كان مديرا لموقف برايتبارت الاخباري المحافظ، الذي يعتبر منبرا للحركة المحافظة والشعبوية المؤيدة لتفوق البيض. وتعيينه في هذا المنصب الذي لا يتطلب موافقة من مجلس الشيوخ اثار جدلا.

- مستشار البيت الابيض دونالد ماكغان: مسؤول سابق ورئيس للجنة الانتخابية الفدرالية يمثل "مسؤولين منتخبين ومرشحين واجزاب ومستشارين سياسيين وآخرين حول مواضيع القانون السياسي" بصفته شريكا في مجموعة "جونز داي" القانونية في واشنطن.

- مناصب اساسية لا تزال شاغرة -

- الخارجية: اجرى ترامب عدة جولات تشاور بحثا عن وزير للخارجية وتم التداول بشكل كبير باسماء حاكم ماساتشوستس السابق ميت رومني وهو من اشد منتقدي الرئيس المنتخب، ورئيس بلدية نيويورك السابق رودي جولياني الى جانب الجنرال ديفيد بترايوس والسناتور بوب كوكر.

- الامن الداخلي: يجري التداول باسماء الجنرال جون كيلي وفران تاونسند الذي كان مستشار الامن الداخلي في ادارة الرئيس جورج دبليو بوش، وعضو الكونغرس مايكل ماكغول رئيس لجنة الامن الداخلي في مجلس النواب.

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وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب