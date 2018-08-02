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هذا المحتوى تم نشره يوم 02 أغسطس, 2018 12:06 م 02 أغسطس 2018 - آخر تحديث - 12:06

المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في صورة التقطت في مكتبه في رام الله بالضفة الغربية المحتلة في 24 تشرين الاول/اكتوبر 2010 (afp_tickers)