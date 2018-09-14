تعيين رئيس جديد لجهاز الاستخبارات في نيجيريا
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رئيس نيجيريا محمد بخاري في أبوجا في 31 آب/أغسطس 2018(afp_tickers)
عيّنت سلطات نيجيريا الجمعة رئيسا جديدا لوكالة الاستخبارات النيجيرية، بعد إقالة سلفه إثر محاصرة عناصر شرطة واستخبارات مقر البرلمان ومنعهم دخول النواب والموظفين والصحافيين.
ومساء الخميس أعلنت الرئاسة النيجيرية تعيين يوسف مغاجي بيشي مديرا عاما لجهاز أمن الدولة خلفا للوال موسى داورا.
وكان داورا، حليف الرئيس محمد بخاري، أقيل بعد أن أعطى توجيهات بتنفيذ عملية وصفتها الحكومة بأنها "استيلاء غير مصرح به" على الجمعية الوطنية في آب/اغسطس الماضي.
وجاءت العملية بعد أن انشق رئيس مجلس الشيوخ بوكولا ساراكي عن الحزب الحاكم وانضم إلى المعارضة.
وأعلن مكتب بخاري أن الرئيس الجديد لجهاز الاستخبارات "من صلب جهاز الاستخبارات" وقد بدأ مسيرته المهنية في منظمة الأمن النيجيرية، التي اصبحت في ما بعد جهاز أمن الدولة.
وتواجه نيجيريا تهديدات أمنية عدة أبرزها جماعة بوكو حرام، التي يثير فصيلها المبايع لتنظيم الدولة الإسلامية قلقا متزايدا بعد سلسلة اعتداءات استهدفت الجيش.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب