تعيين قاض سابق على راس حكومة تصريف اعمال في باكستان
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صورة لناصر الملك في اسلام اباد في 6 تموز/يوليو 2014(afp_tickers)
تم الاثنين تعيين قاض سابق على رأس حكومة مؤقتة تتولى بداية من هذا الاسبوع تصريف الاعمال الجارية في باكستان وذلك حتى الانتخابات التشريعية المقررة في 25 تموز/يوليو 2018 لتنبثق عنها حكومة جديدة.
واعلن اسم ناصر الملك (67 عاما) وهو رئيس سابق للمحكمة العليا ومتقاعد حاليا، خلال مؤتمر صحافي عقده رئيس الوزراء شهيد خاقان عباسي وزعيم المعارضة في الجمعية الوطنية خورشيد شاه.
وقال رئيس الوزراء "انه يوم مهم في تاريخ الديمقراطية في باكستان والاسم (رئيس الحكومة المؤقت) كان موضع توافق".
واضاف عباسي الذي ستسلم حكومته في 31 ايار/مايو السلطة لرئيس الحكومة المؤقت، "اخترنا شخصية ذات ماض واضح جدا يكون عملها (في هذا المنصب) الافضل".
وسيعين ناصر الملك لاحقا اعضاء حكومته المؤقتة لحين اجراء الانتخابات وتشكل حكومة جديدة.
وبعد دقائق من الاعلان وجه زعيم المعارضة عمران خان "تهانيه" لرئيس الحكومة الجديد.
وناصر الملك قاض عرف بنزاهته وغير مرتبط باي حزب، وكان عضوا لنحو عقد في المحكمة العليا، وترأس هذه المحكمة بين تموز/يوليو 2014 وآب/اغسطس 2015.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب