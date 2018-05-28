محتويات خارجية

هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 مايو, 2018 01:00 م 28 مايو 2018 - آخر تحديث - 13:00

صورة لناصر الملك في اسلام اباد في 6 تموز/يوليو 2014 (afp_tickers)