هذا المحتوى تم نشره يوم 29 أبريل, 2019 08:32 ص

قائد شرطة سريلانكا المقال بوجيث جاياسوندارا في كولومبو في 07 آذار/مارس 2017

عين الرئيس السريلانكي مايثريبالا سيريسينا الاثنين مسؤولاً جديداً للدفاع وعلّق مهام المفتش العام للشرطة مستبدلاً إياه بنائبه شاندانا ويكراماراتني بعد اعتداءات عيد الفصح.

وعيّن الجنرال شانثا كوتيغا القائد السابق للجيش كأعلى مسؤول في وزارة الدفاع بعد استقالة خلفه هيماسيري فرناندو الأسبوع الماضي.

وفي الوقت نفسه، عيّن الرئيس نائب قائد الشرطة شاندانا ويكراماراتني مفتشاً عاماً للشرطة بعدما علّق مهام المفتش العام السابق بوتيج جاياسوندارا.

ورفض الأخير الاستقالة ومن المقرر أن تجري إقالته عبر البرلمان نظراً لعدم تمتع الرئاسة بهذه الصلاحية.

ويتولى الرئيس في سريلانكا مهام وزارتي الداخلية والدفاع.

وتعهدت كولومبو اجراء تغييرات في إدارة قوات الأمن بعد الإخفاق في منع الهجمات الانتحارية التي أدت الى مقتل 253 شخصاً في 21 نيسان/أبريل، مع العلم أنه كان بحوزة السلطات معلومات مسبقة محددة حول اعتداءات محتملة وشيكة.

وفجر انتحاريون في أحد الفصح أنفسهم في فنادق وكنائس خلال تأدية قداس العيد. وتبنى تنظيم الدولة الإسلامية الجهادي الهجمات الدامية.

وأوقف أكثر من 150 شخصاً في الأيام الثمانية الماضية في إطار التحقيق بشان الهجمات. وقتل اكثر من 15 شخصاً في عمليات لقوات الأمن تلت الهجمات.

وأعلنت الحكومة حال الطوارئ لتتيح لقوات الأمن التصرف بحرية أكبر في ملاحقاتها للمشتبهين.

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