هذا المحتوى تم نشره يوم 04 نوفمبر, 2019 04:54 م

الرئيس الأميركي دونالد ترامب يغادر طائرته في قاعدة اندروز المشتركة في ماريلاند في 3 تشرين الثاني/نوفمبر 2019

رفض محام للبيت الأبيض يشتبه بتورطه في فضيحة اوكرانيا، الادلاء بشهادته الاثنين في التحقيق الهادف إلى عزل الرئيس الاميركي دونالد ترامب، في حين من المتوقع تغيّب ثلاثة شهود آخرين.

ورفض جون أيزنبرغ، نائب مستشار ترامب لشؤون الأمن القومي، استدعاء للمثول أمام لجان مجلس النواب الثلاث التي تجري التحقيق، في إشارة إلى رفض الأبيض للتحقيق في الوقت الذي يضغط فيه الديمقراطيون لإجراء المرحلة العلنية من التحقيق.

وصرح ترامب في وقت مبكر الاثنين انه يشعر بأنه "لا يوجد سبب" يدفع الشهود للإجابة على أسئلة المحققين، خصوصا حول اتصاله مع نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي الذي يعتبر محور التحقيق.

وكتب ترامب على تويتر "ما قلته في مكالمة هاتفية مع الرئيس الأوكراني واضح +تماما+".

وأضاف "لا يوجد سبب لاستدعاء الشهود لتحليل كلماتي ومعانيها. هذه مجرد خدعة أخرى من خدع الديموقراطيين التي اضطررت للعيش معها منذ يوم انتخابي".

وتردد إن أيزنبرغ ، شارك في المكالمة بين ترامب وزيلينسكي في 25 تموز/يوليو.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الشهر الماضي أن أربعة من مسؤولي الأمن القومي على الأقل، أعربوا لإيزنبرغ عن مخاوفهم حيال تعامل ترامب مع أوكرانيا قبل مكالمته مع الرئيس الأوكراني وبعدها مباشرة.

ويسعى المحققون للوصول بشكل لعدد أكبر من المسؤولين المطلعين على جهود ترامب لمماررسة ضغوط على أوكرانيا للتحقيق في جو بايدن، معارضه السياسي ومنافسه في انتخابات الرئاسة 2020.

وكان من المقرر أن يمثل روبرت بلير، مساعد الرئيس والمستشار الأول لرئيس الأركان بالإنابة، أمام المحققين صباحاً، لكنه لم يحضر.

ومن المقرر أن يمثل مايكل إيليس، المحامي المساعد الأول لترامب، وبراين ماكورماك المدير المساعد للميزانية في البيت الأبيض لشؤون الطاقة، امام المحققين، لكن لا توجد مؤشرات الى أنهما سيحضران.

وظهرت فضيحة ترامب على السطح عندما تم الإعلان عن شكوى من شخص مجهول الهوية يعمل في أجهزة الاستخبارات في أيلول/سبتمبر بشأن تعامل الرئيس مع أوكرانيا.

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