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هذا المحتوى تم نشره يوم 19 أبريل, 2016 01:44 م 19 أبريل 2016 - آخر تحديث - 13:44

رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور في مؤتمر صحافي خلال زيارة لمخيم الازرق للاجئين السوريين في 30 كانون الثاني/يناير 2016 (afp_tickers)