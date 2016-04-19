تغيير وزيري الداخلية والشؤون السياسية في تعديل حكومي محدود بالاردن
محتويات خارجية
هذا المُحتوى مأخوذ من شركاء خارجيين. لا يُمكننا أن نضمن عرض هذا المحتوى دون حواجز.
رئيس الوزراء الاردني عبد الله النسور في مؤتمر صحافي خلال زيارة لمخيم الازرق للاجئين السوريين في 30 كانون الثاني/يناير 2016(afp_tickers)
اجرى رئيس وزراء الاردن عبدالله النسور الثلاثاء تعديلا وزاريا محدودا لحكومته شمل تغيير وزير الداخلية ووزير الشؤون السياسية والبرلمانية، في بلد يستعد لاجراء انتخابات نيابية جديدة.
وبحسب بيان للديوان الملكي، تلقت فرانس برس نسخة منه، صدرت "إرادة ملكية بتعيين مازن القاضي وزيرا للداخلية ويوسف الشواربة وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية".
وادى مدير الامن العام الاسبق مازن القاضي اليمين الدستورية امام الملك عبد الله الثاني وزيرا للداخلية خلفا لسلامة حماد.
كما ادى يوسف الشواربة، نائب امين عمان السابق، اليمين وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية خلفا لخالد الكلالدة الذي عينه الملك مطلع الشهر الحالي رئيسا للهيئة المستقلة للانتخابات.
ومن المؤمل اجراء انتخابات نيابية جديدة في الاردن نهاية العام الحالي او مطلع العام المقبل.
وكان آخر تعديل وزاري على حكومة النسور جرى في 9 تشرين/ثاني نوفمبر 2015 حين عين عمر ملحس وزيرا للمالية وايمن حتاحت وزيرا للنقل.
وقد اجرى النسور قبل ذلك تعديلا محدودا في حكومته شهد خصوصا اعادة استحداث منصب نائب رئيس الوزراء واعطاء حصة وزارية اكبر للنساء.
وشكل النسور حكومته الثانية في 30 اذار/مارس 2013 وضمت الى جانبه 18 وزيرا، وتم خلالها دمج عدد من الوزارات.
واعتبرت الحكومة حينها الأصغر من ناحية عدد الوزراء منذ عام 1967 وكان الهدف الأساسي من خفض عدد الحقائب فيها، ترشيد الاستهلاك والتقليل من النفقات الحكومية.
يذكر ان النسور شكل حكومته الاولى في 11 تشرين الاول/اكتوبر 2012 وضمت 21 وزيرا وتمثلت مهمتها الاساسية آنذاك في اجراء الانتخابات النيابية في 23 كانون الثاني/يناير 2013.
وكالة الصحافة الفرنسية أ ف ب