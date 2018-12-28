تفريق محتجّين سودانيين بالغاز المسيل للدموع في أم درمان

هذا المحتوى تم نشره يوم 28 ديسمبر, 2018 02:44 م

صورة من الارشيف يعود تاريخها إلى 19 كانون الأول/ديسمبر 2018 تظهر أنصار زعيم حزب الأمة الصادق المهدي أثناء القائه خطابا في مسجد في مدينة أم درمان

أطلقت الشرطة السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق مئات المتظاهرين الذين احتشدوا عقب صلاة الجمعة خارج مسجد في أم درمان وسط دعوات جماعات معارضة لمواصلة الاحتجاجات المناهضة للحكومة.

وشهدت الخرطوم وغيرها من المدن السودانية احتجاجات منذ 19 كانون الأول/ديسمبر عقب قرار الحكومة رفع أسعار الخبز.

وأفاد شهود عيان أنّ مئات المصلّين خرجوا في تظاهرة انطلقت الجمعة من مسجد في أم درمان، الواقعة قبالة الخرطوم على الضفة الغربية لنهر النيل، حيث ردّت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود.

وبحسب شهود عيان آخرين فقد خرجت تظاهرات أخرى في بعض المناطق الواقعة في شمال الخرطوم عقب صلاة الجمعة.

وخرجت تظاهرة كذلك في عطبرة (شرق) التي اندلعت فيها الحركة الاحتجاجية هذا الشهر.

وكانت المعارضة دعت إلى مواصلة الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة.

واجتمعت عدة أحزاب من المعارضة في وقت متأخر من ليل الخميس حيث اتفّقت على الدعوة إلى مزيد من التظاهرات خلال الأيام المقبلة، بحسب ما ذكر بيان للحزب الشيوعي السوداني.

وأعلنت السلطات السودانية الخميس في حصيلة جديدة أنّ 19 شخصا قتلوا، بينهم اثنان من قوات الأمن، أثناء الاحتجاجات على رفع سعر الخبز التي انطلقت في بلدات وقرى عدة قبل أن تصل إلى الخرطوم.

وواصل عناصر الأمن انتشارهم في عدّة أنحاء من العاصمة السودانية الجمعة.

وخرجت تظاهرات منذ الأسبوع الماضي بعدما رفعت الحكومة سعر رغيف الخبر من جنيه سوداني واحد إلى ثلاثة جنيهات.

ويواجه اقتصاد البلاد صعوبات وخصوصاً بسبب النقص في العملات الأجنبية وارتفاع نسبة التضخّم، رغم رفع الولايات المتحدة في تشرين الاول/أكتوبر 2017 الحصار الاقتصادي الذي كان مفروضاً على السودان.

وبلغت نسبة التضخم 70 بالمئة بينما انخفضت قيمة الجنيه السوداني، في وقت شهدت فيه عدة مدن نقصاً في إمدادات الخبز والوقود.

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