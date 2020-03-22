هذا المحتوى تم نشره يوم 22 مارس, 2020 03:12 ص

حذر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون الاحد من ان انتشار فيروس كورونا في البلاد "يتسارع" فيما طلبت الحكومة البريطانيّة الأحد من 1,5 مليون شخص يعيشون في البلاد ويُعتبرون الأكثر ضعفاً حيال الفيروس، أن يُلازموا منازلهم لمدّة 12 اسبوعاً.

وجاء تحذير جونسون وسط تزايد النقاش حول ما اذا كان السكان يأخذون على محمل الجد التحذيرات بوجوب التباعد الاجتماعي، وما إذا كان يجب على الحكومة فرض قيود اكبر.

وقال حونسون "الأرقام مرتفعة للغاية، وتتسارع ... نحن على بعد اسابيع - اثنان او ثلاثة - من الوضع في ايطاليا. الايطاليون لديهم نظام صحي رائع، ومع ذلك فإن اطباءهم وممرضاتهم يعانون من العبء الشديد جداً".

وجاء نداء جونسون بعدما اظهرت الارقام الأخيرة لوزارة الصحة وفاة 233 شخصا بالفيروس في المملكة المتحدة، بينما بلغ عدد الذين تأكدت اصابتهم 5018 شخصا.

وصاغت الحكومة قانون طوارئ يمنح الشرطة ومسؤولي الصحة العامة والهجرة سلطات لاحتواء الفيروس.

والجمعة أعلنت الحكومة البريطانية اجراءات مشددة لمحاولة مكافحة انتشار المرض بما في ذلك اغلاق الحانات والمطاعم.

وصرح وزير المجتمعات المحلية روبرت جنريك لتلفزيون سكاي نيوز صباح الاحد انه اذا لم يتبع السكان نصائح الحكومة، فإنها "ستضطر الى التفكير في خيارات أخرى".

وردا على سؤال حول ما إذا كانت الحكومة تأخرت في التحرك واتخاذ اجراءات حمائية في الوقت الذي يبدو أن بريطانيا تسير على خطى ايطاليا من حيث عدد الاصابات، قال جنريك أنه لا يعتقد ذلك.

وفي إطار الاجراءات الأخيرة لحماية المعرضين للخطر، نصحت الحكومة الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية خطيرة مثل سرطان العظام او الدم، أو التليف الكيسي، أو خضعوا لزرع اعضاء، ببذل أقصى جهودهم لحماية أنفسهم من الفيروس بما في ذلك عزل أنفسهم في المنازل لفترة طويلة.

وقال جنريك في بيان "يجب على الناس البقاء في منازلهم وحماية نظامنا الصحي وانقاذ الارواح".

وأضاف أن الحكومة تطلب من الاشخاص المعرضين جدا للخطر اتخاذ خطوات اضافية لحماية أنفسهم".

وقال بيان من مديرية المجتمعات انه "بالنسبة للأشخاص الذين ينتمون الى مجموعة واحدة او اكثر معرضة للخطر، فستقوم عيادة طبيبهم العام او المختص او كلاهما بالاتصال بهم او نصحهم بشدة بالبقاء في منازلهم لفترة 12 أسبوعا على الأقل".

وسيتم تخصيص خطّ هاتفي لمساعدة من هم في أمسّ الحاجة إليه، وسيتم الاعلان عن ترتيبات لتوصيل أدوية وأغراض إلى منازل الأشخاص المعزولين.

وقال بول جونستون مدير الصحة العامة في انكلترا إنّ على من يتم الاتصال بهم "عدم الخروج للتسوق او للترفيه أو السفر".

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