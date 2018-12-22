تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين في المغرب وتوقيف أربعة من أفرادها

هذا المحتوى تم نشره يوم 22 ديسمبر, 2018 03:09 م

صورة التقطت من الجو لزورق يحمل مهاجرين في مضيق جبل طارق قبل أن ينقذهم الحرس المدني الإسباني وطواقم وكالة إغاثة في 8 أيلول/سبتمبر 2018

أعلنت الشرطة المغربية السبت تفكيك شبكة لتهريب المهاجرين من المغرب إلى إسبانيا وتوقيف أربعة أشخاص يشتبه في أنهم أعضاء فيها، كما واعتقال 22 من الساعين للهجرة غير النظامية.

وأعلنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة في بيان أنها تمكّنت مساء الجمعة من "توقيف ثلاثة مواطنين مغاربة من منظمي هذا النشاط الإجرامي، ومواطناً من جنسية إفريقية يلعب دور الوساطة".

وأوضحت المصلحة أن المشتبه بهم تتراوح أعمارهم بين 24 و44 عاما.

وأشار البيان إلى اعتقال "22 مواطنا من دول إفريقيا جنوب الصحراء، كانوا مرشحين للهجرة غير المشروعة، علاوة على حجز قارب مطاطي ومجموعة من سترات النجاة وسيارة خفيفة".

وقد أحبطت السلطات المغربية 68 ألف محاولة للهجرة غير النظامية نحو أوروبا بين مطلع كانون الثاني/يناير ونهاية أيلول/سبتمبر 2018 كما تمكّنت من تفكيك 122 شبكة "إجرامية للاتجار في البشر"، بحسب آخر حصيلة رسمية.

وإضافة الى المهاجرين الأفارقة من دول جنوب الصحراء الكبرى، شهدت الأشهر القليلة الماضية محاولات عبور لشبان مغاربة على متن زوارق مطاطية.

ويأتي ذلك بعد ستة أيام من تفكيك السلطات الإسبانية شبكة مهرّبين، أدخلت إلى إسبانيا نحو 600 مهاجر مغربي عبر البحر العام 2018، واعتقال أفرادها، بحسب ما أعلن الحرس المدني الإسباني الإثنين.

وأشار الحرس المدني إلى توقيف 136 شخصاً العام 2018 في إطار مكافحة شبكات الهجرة غير الشرعية، 40% منهم في مدينة قادس.

وباتت إسبانيا البوابة الأولى لدخول المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا مع أكثر من 55 ألف مهاجر دخلوا منذ بداية 2018، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وأعلنت المنظمة مصرع 681 مهاجرا على الأقل منذ مطلع العام 2018 في غرب البحر المتوسّط خلال محاولتهم الوصول إلى إسبانيا، مقابل مصرع 224 مهاجرا في هذه البقعة المتوسّطية في 2017.

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