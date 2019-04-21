هذا المحتوى تم نشره يوم 22 أبريل, 2019 01:33 ص

الطرقات خالية من السيارات والمارة في كولومبو بعدما فرضت السلطات حظر تجول في 21 نيسان/أبريل 2019.

أعلنت الشرطة السريلانكية فجر الإثنين أنّ الجيش فكّك عبوة ناسفة يدوية الصنع تمّ العثور عليها في وقت متأخر من ليل الأحد قرب مطار كولومبو الدولي.

وقال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إنّ العبوة الناسفة هي قنبلة "منزلية الصنع" عبارة عن "أنبوب وضعت بداخله متفجرات"، وقد تم العثور عليها على طريق مؤدية إلى محطة الركاب الرئيسية في المطار الذي واصل عمله، ولكن في ظلّ إجراءات أمنية مشدّدة، إثر الاعتداءات الدامية التي استهدفت كنائس وفنادق في أنحاء مختلفة من البلاد في أحد الفصح.

وبحسب المتحدث باسم سلاح الجوّ الكابتن جيهان سينيفيرانتي فإنّ السلطات تعتقد أنّ العبوة الناسفة صنعت محليّاً.

وقال الكابتن سينيفيرانتي "كانت قنبلة أنبوبية بطول ستة أقدام تمّ العثور عليها على قارعة الطريق".

وأضاف "لقد نقلناها من مكانها وفكّكناها بأمان في قاعدة لسلاح الجوّ".

وقتل 207 أشخاص على الأقلّ بينهم 35 أجنبياً على الأقلّ، وجرح أكثر من 450 آخرين، في ثمانية تفجيرات استهدفت فنادق فخمة وكنائس في أنحاء مختلفة من سريلانكا أثناء إحياء قداديس عيد الفصح.

ويعتقد أن انتحاريين نفّذوا اثنين على الأقلّ من التفجيرات.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجمات، إلا أنّ الحكومة أعلنت اعتقال 13 رجلاً لتورّطهم بالتفجيرات.

وهذه الاعتداءات هي الأعنف في البلاد منذ انتهاء الحرب الأهلية قبل عشر سنوات.

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